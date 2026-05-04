AUR nu le cere parlamentarilor votul la vedere la moțiunea de cenzură contra lui Bolojan. Peiu: „Fiecare votează cum crede”

1 minut de citit Publicat la 12:31 04 Mai 2026 Modificat la 13:35 04 Mai 2026

Liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Sursa foto: Hepta

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu le cere parlamentarilor să voteze „la vedere” la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care urmează să fie dezbătută și votată marți în Parlament. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare ales va decide individual modul în care își exprimă votul.

„Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune”, a afirmat Peiu, luni.

„Este exclus ca vreunul dintre parlamentarii AUR să nu voteze moţiunea de cenzură. Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid, ne supunem unei oarecare discipline de partid, dar eu nici nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulţumit de decizia partidului de a redacta, depune şi vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Vor fi prezenţi toţi cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent şi toţi vor vota pentru moţiunea de cenzură”, a mai afirmat Peiu, luni, la Senat.

Acesta a transmis și un mesaj politic în contextul negocierilor din jurul moțiunii, arătând că AUR este deschisă la discuții privind viitoarea guvernare.

„Mingea este la Nicușor, vom spune că putem susține orice guvern care îndeplinește câteva puncte importante. Nu există noțiunea de guvern minoritar”, a spus liderul AUR. El a adăugat că formațiunea nu a fost invitată, până în prezent, la negocieri: „Nu ne-a invitat încă la discuții, vedem dacă ne cheamă la dialog”.

Declarațiile vin în contextul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie supusă la vot în Parlament, după ce a fost depusă de AUR și PSD.

Demersul a stârnit deja tensiuni în Parlament, unde unii aleși care au semnat inițial pentru depunerea moțiunii au anunțat ulterior că nu o vor mai vota, invocând refuzul de a gira jocuri politice între PSD și AUR.

În prezent, calculele parlamentare sunt strânse, iar votul de marți este considerat decisiv pentru soarta Guvernului, în condițiile în care AUR și PSD au împreună un număr important de parlamentari, dar insuficient pentru a garanta adoptarea moțiunii fără sprijin suplimentar.