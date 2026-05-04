Avansează lucrările la Autostrada Sibiu-Piteşti. Marţi are loc străpungerea tunelului Robeşti. "Vede luminiţa după 7 luni de execuţii"

2 minute de citit Publicat la 13:06 04 Mai 2026 Modificat la 13:08 04 Mai 2026

Avansează lucrările la Autostrada Sibiu-Piteşti. Sursa foto: Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Horaţiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor, a anunţat, luni, că marţi are loc străpungerea tunelului Robeşti, unul dintre cele şapte tuneluri ale secţiunii montane Boiţa – Cornetu de pe Valea Oltului, care vor face parte din viitoarea Autostradă Sibiu - Piteşti. "Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robeşti, unul dintre cele 7 tuneluri ale secţiunii montane Boiţa – Cornetu de pe Valea Oltului va vedea luminiţa după 7 luni de la debutul lucrărilor", a transmis Cosma.

Lucrările la acest tunel au început în octombrie 2025, având aproape un kilometru lungime şi fiind excavată 200.000 de metri cubi de rocă. S-au folosit 60.000 de metri cubi de beton, 4.000 de tone de oţel, 70 tone de explozibil utilizate pentru dislocarea rocii dure.

"Vești bune pe Autostrada Sibiu – Pitești: mâine are loc străpungerea tunelului Robești pe Valea Oltului.

Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robești, unul dintre cele 7 tuneluri ale secțiunii montane Boița – Cornetu de pe Valea Oltului va vedea luminița după 7 luni de la debutul lucrărilor", a transmis Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Datele tehnice ale tunelului

"Acest tunel, început în octombrie anul trecut, este o lucrare impresionantă în sine:

lungime: 900 m;

200.000 m³ de rocă excavată;

60.000 m³ de beton;

4.000 tone de oțel;

70 tone de explozibil utilizate pentru dislocarea rocii dure.

Este al doilea tunel străpuns pe Autostrada Sibiu – Pitești, după cel de la Curtea de Argeș de pe secțiunea 4. Datele proiectului spun totul despre complexitatea lucrărilor de pe Valea Oltului:

31 km de autostradă montană prin defileul îngust al Oltului;

7 tuneluri însumând aproximativ 5 km;

48 de poduri și viaducte cu o lungime totală de ~13 km;

peste 15 milioane m³ de săpături și umpluturi.

În prezent, se lucrează pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni. Muncim zi de zi la Ministerul Transporturilor împreună cu colegii de la Ministerul Mediului pentru a porni șantierul și pe celelalte sectoare.

În această vară vom finaliza revizuirea acordului de mediu și vom emite ultimele autorizații de construire pentru această legătură rutieră esențială între București, Transilvania și întreaga Europă.

Tot în această vară este programată și deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

Autostrada Sibiu – Pitești nu mai este doar o hartă colorată sau o promisiune îndepărtată. Reprezintă deja sectoare de drum modern în circulație, șantiere impresionante, tuneluri forate prin munți, viaducte care taie respirația și, cel mai important, conexiuni majore și oportunități de dezvoltare pentru toți românii", a mai comunicat Horaţiu Cosma.