Prima străpungere de tunel în Carpați pe autostrada Sibiu-Pitești, aproape de realizare: Pe Secțiunea Boița–Cornetu vor fi 7 tuneluri

1 minut de citit Publicat la 20:56 24 Apr 2026 Modificat la 20:57 24 Apr 2026

Lucrările avansează și la tunelul Boița 1, cu două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). FOTO: Captură video/CNAIR

Pe Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, asocierea de constructori turci Mapa–Cengiz se pregătește pentru prima străpungere a galeriei de pe sensul Pitești–Sibiu a tunelului Robești (900 m). Galeria stângă a fost săpată pe 821 m, iar cea dreaptă pe 741 m, stadiul fizic al lucrărilor ajungând la 27,59%, potrivit unui anunț făcut de directorul CNAIR, Cristian Pistol.

El a precizat că lucrările avansează și la tunelul Boița 1, cu două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu).

Pe traseul Secțiunii 2 se vor construi 7 tuneluri, toate prin NATM (Noua Metodă Austriacă) — o tehnologie care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Spre deosebire de forarea cu TBM, care va fi folosită la tunelul Poiana de pe Secțiunea 3, NATM permite adaptarea flexibilă la condiții geologice dificile.

Valoarea contractului este de 4,25 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport.



Secțiunea 2 (Boița–Cornetu, 31,33 km) împreună cu Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni, 37,4 km) formează segmentul montan care va străpunge Carpații și va lega Transilvania de Muntenia.

Finalizarea celor 68,73 km montani va completa Coridorul IV Pan-European care tranzitează România pe 850 km, între Constanța și Nădlac.

De asemenea, progresul lucrărilor pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni din Autostrada Sibiu-Pitești a ajuns la 13,5%, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioșteanu, care a precizat că pe șantier este o mobilizare impresionantă de 1550 muncitori și 300 utilaje.