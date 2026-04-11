Autostrada care străbate Carpații: Se pregătește forarea Tunelului Poiana cu cârtița TBM. Progres de 13,5% pe secțiunea Cornetu–Tigveni

2 minute de citit Publicat la 16:33 11 Apr 2026 Modificat la 16:37 11 Apr 2026

Constructorii lucrează pe secțiunea 3 a autostrăzii Sibiu-Pitești la 15 structuri concomitent. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Progresul lucrărilor pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni din Autostrada Sibiu-Pitești a ajuns la 13,5%, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioșteanu, care a precizat că pe șantier este o mobilizare impresionantă de 1550 muncitori și 300 utilaje.

Potrivit lui Irinel Scrioșteanu, a început montarea elementelor de tablier metalic la primul viaduct din secțiune, se montează grinzi pe primele structurii și există și un prim viaduct care a ajuns în stadiul de armare a plăcii de suprabetonare.

Constructorii lucrează la 15 structuri concomitent și continuă realizarea ecoductului peste Râul Olt, DN7 și CF și producția de grinzi în organizările de șantier.

La Șuici, județul Argeș, antreprenorul a început construirea fabricii speciale în care vor fi produse elementele prefabricate necesare tunelului Poiana.

De asemenea, a început montarea primei stații pentru producția asfaltului.

Lucrările pentru construcția portalurilor celor 2 fire de tunel au fost finalizate, iar în prezent se lucrează la sistemul de ancorare al Portalului 1 (spre Sibiu), portal de la care se va lansa instalația TBM pentru foraj la sfârșitul acestei veri. Diametrul TBM-ului după asamblare va fi 12,49 m.

Amintim că pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) au început săpăturile la încă un tunel! Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1).

Secțiunea 3 va avea o lungime de 37 km

Traseul secțiunii autostrăzii are o lungime totală de 37,4 km și include un număr impresionant de 54 de structuri, care însumează aproximativ 14,5 km. Dintre acestea, cea mai lungă este tunelul Poiana, cu o lungime de 1,78 km, reprezentând un element deosebit de important al proiectului.

Pe parcursul traseului sunt prevăzute mai multe noduri rutiere care asigură conexiuni eficiente cu rețeaua existentă: nodul rutier Cornetu, situat la km 44+895, realizează legătura cu DN7 prin DJ703M, iar nodul rutier Văleni apare în două puncte, la km 74+229 (conexiune cu DJ703M) și la km 74+404 pe partea stângă.

Pentru confortul și siguranța participanților la trafic, au fost incluse și spații de servicii. Astfel, la km 62+300 sunt amenajate spații de tip S1 pe ambele sensuri (stânga/dreapta), iar la km 78+000 (dreapta) și km 80+000 (stânga) sunt prevăzute spații de servicii de tip S3.

În plus, proiectul include și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC), esențial pentru gestionarea și operarea eficientă a întregului tronson de autostradă.