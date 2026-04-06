Au început lucrările la un nou tunel pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1). Imagini de pe șantier

1 minut de citit Publicat la 17:19 06 Apr 2026 Modificat la 17:19 06 Apr 2026

Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m / sursă foto: Facebook - Cristian Pistol

Au început săpăturile la încă un tunel pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), a transmis, luni, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Potrivit acestuia, „în paralel continuă lucrările la tunelul Robești (900 m) unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă”.

„Autostrada Sibiu-Pitești (#A1): pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) au început săpăturile la încă un tunel! Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1)”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Directorul CNAIR a mai precizat că „secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri”. De asemenea, contractul are are o valoare de 4,250 miliarde lei.

„Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km)”, a mai afirmat Pistol.

Cu 123 de kilometri trasați prin munți, pe Valea Oltului și prin Carpații Meridionali, Autostrada Sibiu-Pitești trebuie să lege Muntenia de Transilvania și să pună capăt unuia dintre cele mai periculoase drumuri naționale din țară.