Concluzie șocantă în cazul tragediei aviatice din China, din 2022: Avionul de pasageri a fost prăbușit intenționat de cineva din cabină

3 minute de citit Publicat la 12:28 04 Mai 2026 Modificat la 13:00 04 Mai 2026

A fost cel mai grav dezastru aerian din China din ultimele decenii. Foto: Profimedia Images

La mai bine de patru ani de când un avion de pasageri Boeing 737-800 s-a prăbușit de la 9.000 de metri înălțime într-un munte din sudul Chinei, datele noi vin cu o concluzie șocantă. Toți cei 132 de oameni de la bord au murit atunci, iar noile informații indică faptul că cineva din cabină a tăiat intenționat alimentarea cu combustibil, scrie CNN.

Acesta a fost cel mai mare dezastru aviatic din China din ultimele decenii. Totuși, Administrația Aviației Civile din China (CAAC) a evitat până acum să explice ce anume a declanșat picajul fatal al zborului MU5735 în martie 2022, în regiunea izolată Guangxi.

Recent, Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a făcut publice o serie de date, ca urmare a unei solicitări privind liberul acces la informații. Acestea arată că manetele de combustibil pentru ambele motoare au fost închise simultan chiar înainte ca avionul să cadă din cer.

Informațiile au fost extrase din înregistratorul de date al avionului - una dintre cele două „cutii negre” care păstrează toate detaliile tehnice ale zborului. Dispozitivul a fost recuperat din resturile epavei și trimis pentru analiză în laboratorul NTSB din Washington DC, deoarece aeronava a fost construită de producătorul american Boeing.

„Avionul a făcut exact ce i s-a ordonat din cabină”

„S-a descoperit că, în timp ce avionul se afla la altitudinea de croazieră de aproximativ 8.800 metri, comutatoarele de combustibil ale ambelor motoare au fost mutate manual pe poziția de oprire. Imediat după această manevră, turația motoarelor a scăzut”, notează raportul NTSB.

Pe avioanele de tip 737, aceste comutatoare sunt butoane fizice care reglează fluxul de carburant către motoare. Ca să le oprească, pilotul trebuie să tragă de manetă în sus înainte de a o muta pe poziția „închis”.

„Aceste date arată clar că manetele au fost mutate pe poziția 'off' chiar înainte de prăbușire”, explică David Soucie, analist în siguranță aviatică. „Nu există niciun semn că s-ar fi încercat repornirea motoarelor. Dacă manetele ar fi fost mutate din greșeală, piloții ar fi încercat imediat să le pornească din nou”.

Înregistratorul de date s-a oprit când avionul a ajuns la aproximativ 8.000 de metri, pentru că generatoarele au rămas fără curent, deci nu a mai captat ultimele momente ale impactului. Însă cealaltă „cutie neagră” - cea care înregistrează vocile din cabină - a continuat să meargă pe baterie. Anchetatorii americani au reușit să recupereze patru înregistrări audio pe care le-au trimis autorităților chineze, dar NTSB a precizat că nu a păstrat copii ale acestor fișiere.

Tăcerea autorităților și ipoteza sinuciderii

Până acum, autoritățile chineze au negat varianta că avionul ar fi fost prăbușit intenționat. Însă rapoartele anterioare sugerează altceva. În mai 2022, Wall Street Journal scria că datele din cutia neagră arătau că avionul a intrat în picaj din cauza unor comenzi umane.

„Avionul a făcut exact ce i-a cerut cineva din cabină”, declara la acea vreme o sursă care cunoștea concluziile preliminare ale oficialilor americani. Anchetatorii din SUA s-au concentrat pe acțiunile unui pilot, deși a rămas deschisă și posibilitatea ca altcineva să fi intrat cu forța în cabină.

Speculațiile despre o posibilă sinucidere a pilotului au făcut ca aviația civilă chineză (CAAC) să emită o dezmințire oficială. În raportul lor preliminar, chinezii spuneau că piloții și echipajul aveau licențe valabile, se odihniseră suficient și trecuseră vizita medicală chiar în ziua zborului.

China nu a mai publicat nicio actualizare despre anchetă din 2024. Atunci, la doi ani de la tragedie, au emis un comunicat în care repetau că nu au găsit probleme la avion, la echipaj sau la condițiile meteo. Tot ei au susținut că motoarele și sistemele aeronavei funcționau perfect înainte de decolare și că nu au existat mesaje de alertă sau semne de vreme periculoasă pe traseu.

Absența unui raport final a atras critici publice la adresa Chinei. Mulți se întreabă de ce anchetatorii nu au făcut publice până acum informațiile complete din cele două „cutii negre”.

Avionul Boeing 737 zbura de la Kunming spre Guangzhou pe 21 martie 2022, când a pierdut contactul cu turnul de control deasupra orașului Wuzhou. La bord se aflau 123 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Niciunul nu a supraviețuit.