Rutte spune că europenii "au înţeles mesajul" lui Donald Trump, după anunţul că SUA retrag 5.000 de soldaţi din Germania

M.P.
1 minut de citit Publicat la 12:27 04 Mai 2026 Modificat la 12:27 04 Mai 2026
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Profimedia Images

Națiunile europene au ''primit mesajul'' din partea președintelui american Donald Trump și se asigură acum că acordurile privind utilizarea bazelor militare sunt implementate, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, notează Reuters, preluat de Agerpres.

Trump a acuzat unele națiuni din cadrul NATO că nu fac suficient pentru a sprijini SUA în războiul din Iran. Într-un nou semn al nemulțumirii sale față de aliații europeni, SUA au anunțat vineri că intenționează să retragă 5.000 de militari din Germania.

''Da, există o oarecare dezamăgire de partea americană, dar europenii au ascultat'', le-a declarat Rutte jurnaliștilor la summitul Comunității Politice Europene din Armenia.

''Ei se asigură acum că toate acordurile bilaterale privind bazele sunt implementate'', a spus el.

România, printre exemplele date de Rutte

Statul membru NATO Spania a declarat că bazele militare de pe teritoriul său nu pot fi utilizate pentru războiul din Iran. Dar Mark Rutte a declarat că alte state NATO precum Muntenegru, Croația, România, Portugalia, Grecia, Italia, Regatul Unit, Franța și Germania implementează solicitări pentru utilizarea bazelor sau alt sprijin logistic.

Rutte a mai spus că ''tot mai multe'' națiuni europene prepoziționează unități precum vânătoare de mine și dragoare maritime mai aproape de Golf pentru a fi gata de ''faza următoare''.

Mai multe națiuni europene au anunțat că sunt dispuse să ia parte la o misiune pentru a contribui la asigurarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz odată ce războiul este încheiat, notează Reuters.

