De teama dronelor ucrainene, Putin reduce drastic parada militară de la Moscova, de 9 mai: Fără blindate și câteva sute de invitați

Parada militară de 9 mai, din Piața Roșie de la Moscova, zi de sărbătoare în Rusia și unul din principalele evenimente folosite de Vladimir Putin în scop de propagandă pentru războiul din Ucraina, ar putea fi drastic redusă în acest an: nu este astfel exclus ca defilarea să nu includă niciun fel de tehnică militară, iar numărul invitaților la aveniment să fie redus de la câteva mii, la doar câeva sute de participanți, informează The Moscow Times.

Conform jurnalistei Alexandra Prokopenko, citată de publicația rusă, întreaga ceremonie ar putea dura mai puțin de o oră.

Propaganda rusă va susține că „acesta a fost planul inițial” și că reducerea efectivelor la paradă nu are „nicio legătură cu amenințarea din partea dronelor”, a mai precizat jurnalista rusă.

Bloggerii militari ruși au n-au exclus că parada tradițională de 9 mai - ziua victoriei împotriva Germaniei naziste din cel De-al Doilea Război Mondial - ar putea fi complet anulată.

Informații despre anularea completă a paradelor de la Moscova și Sankt Petersburg au apărut de la începutul lunii aprilie, pe fondul îngrijorărilor legate de dezvoltarea de către ucraineni a noilor rachete „Flamingo” cu rază lungă de acțiune.

„(Anularea paradei) va fi o lovitură semnificativă de imagine”, a declarat bloggerul militar rus Ilya Tumanov în cadrul emisiunii Soloviov Live, moderată de Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai influenți propagandiști ai Kremlinului.

Kremlinul: Repetiția generală a paradei de 9 mai va avea loc pe 7 mai

În acest an, nu a fost anunțată niciun fel de repetiție - cu defilare de trupe și mașini blindate - la Moscova. Astfel de repetiții ale paradei militare au avut loc în anii precedenți cel târziu cu două săptămâni înaintea paradei de 9 mai.

De regulă, repetițiile pentru defilare începeau pe terenul de instrucție de la Alabino, din regiunea Moscova, iar până pe 20 aprile Departamentul de Transport din Moscova publica de regulă informațiile cu drumurile și șoselele care urmau a fi blocate pentru repetiția generală.

În acest an, până pe 27 aprilie, nu a fost făcut niciun anunț în acest sens.

Kremlinul a anunțat, la sfârșitul lunii martie, că repetiția generală a paradei de 9 mai va avea loc pe 7 mai. Pe 27 aprilie, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, nu a putut preciza ce lideri străini și-au confirmat prezența la acest eveniment.