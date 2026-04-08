Îngrijorare la Moscova: Autoritățile ruse, gata să anuleze parada militară din 9 mai, de teama noilor rachete ucrainene „Flamingo”

Vehicule militare rusești se îndreaptă spre Piața Roșie în timpul repetițiilor paradei militare de Ziua Victoriei, pe 3 mai 2025 Foto: Hepta

Autoritățile ruse ar putea anula Parada Victoriei din 9 mai la Moscova și Sankt Petersburg din cauza noilor rachete „Flamingo” cu rază lungă de acțiune, dezvoltate recent de Ucraina, informează The Moscow Times.

Bloggeri militari ruși și-au exprimat deja îngrijorarea, în diverse postări online, cu privire la acest posibil scenariu.

„(Anularea paradei) va fi o lovitură semnificativă de imagine”, a declarat bloggerul militar rus Ilya Tumanov în cadrul emisiunii Soloviov Live, moderată de Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai influenți propagandiști ai Kremlinului.

Tumanov a atras atenția că parada aviatică a fost deja anulată: în cazul în care va avea loc, totuși, parada militară, la aceasta nu vor participa niciun fel de aeronave militare ruse.

Duminică, 5 aprilie, ar fi trebuit să aibă loc o repetiție a paradei, pe un poligon de antrenament, care nu a mai avut însă loc.

Kremlinul a oferit un răspuns evaziv cu privire la parada militară programată pe 9 mai, de ziua victoriei împotriva Germaniei naziste, care a pus capăt celui De-al Doilea Război Mondial.

„Ne pregătim să sărbătorim Ziua Victoriei”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ucraina a dezvoltat recent racheta de croazieră „Flamingo”, care a fost introdusă în serviciul armatei ucrainene în august anul trecut.

Ucrainenii susțin că Flamingo are o rază de acțiune de 3.000 de kilometri. Racheta are o încărcătură explozivă de o tonă.

Distanța, în linie dreaptă, de la granița Ucrainei cu Rusia până la Moscova este de aproximativ 450 de kilometri.

Flamingo a fost folosită până acum de cel puțin două ori: în februarie 2026, când cea mai mare fabrică de rachete din regiunea rusă Perm a fost lovită într-un atac, și în martie 2026, când a fost vizată o fabrică de muniții din regiunea Samara.

În același timp, Ucraina mai dezvoltă și propria sa rachetă balistică FP-9, a cărei primă testare e programată în această vară. Racheta balistică ucraineană are o rază de acțiune de 850 de kilometri și un focos exploziv de 800 de kilograme.

De la începutul războiului în Ucraina, rușii au reduse semnificativ numărul de trupe și tehnică militară la defilările din Piața Roșie, cu prilejul paradei de 9 mai. În 2022, parada s-a desfășurat fără aviație și cu un număr semnificativ mai mic de vehicule militare, comparativ cu 2021. La parada din 2023, cu excepția a trei tancuri T-34 din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, nu au fost prezente niciun fel de tancuri sau blindate grele. În 2025, tehnica de luptă prezentată a fost mai numeroasă, dar în continuare în număr mai mic, în comparație cu 2021.