De două ori mai puţini turişti pe litoral, de 1 Mai, în 2026, faţă de sezonul trecut. Expert: Ne aşteaptă un an greu în Turism

De două ori mai puţini turişti pe litoral, de 1 Mai, în 2026, faţă de sezonul trecut / FOTO: Getty Images

Circa 40.000 de turişti au ajuns pe Litoral, în staţiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord şi Eforie, în mini-vacanţa de 1 Mai, în scădere cu 50% faţă de perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate, luni, de Asociaţia Patronală Resto Constanţa, notează Agerpres.

"Aşa cum am estimat, încheiem cu bine primul weekend oficial al sezonului Litoral 2026, cu circa 40.000 turişti în staţiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord şi Eforie. Am început acest sezon cu o scădere cu 50% a numărului de turişti, faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut şi din anii trecuţi, în urma pierderii a 15.000 turişti pe care îi aveam anual la Festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum, şi în urma unei prognoze meteo anunţate, în mod eronat, ca nefavorabilă. În realitate, vremea ne-a zâmbit şi ne-a încurajat, la fel şi turiştii ce au ţinut să ne arate festivalurile şi distracţia de Mamaia şi de Vama Veche sunt, pe orice vreme, de neînlocuit", a subliniat Corina Martin, preşedinta Resto Constanţa şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Potrivit sursei citate, cele mai căutate staţiuni au fost, la debutul sezonului estival 2026, Mamaia şi Vama Veche, urmate de Mamaia Nord şi Eforie.

"Pentru Eforie, hotelurile care au piscine interioare şi centre acvatice au atras un grad foarte bun de ocupare pe segmentul de turism balnear şi de SPA. În Mamaia, Mamaia Nord şi Vama Veche s-au derulat festivaluri de muzică şi dans, festivaluri gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ şi artişti renumiţi, concerte de public în aer liber, la Piaţeta Cazino Mamaia etc.

Am urmărit atent, împreună cu IPJ Constanţa şi cu organizatorii marilor evenimente derulate, circulaţia turistică şi numărul de participanţi, precum şi imaginea de ansamblu - de destinaţie Litoral România. Ţin să apreciez în mod deosebit excelenta colaborare cu IPJ Constanţa, personal cu chestor-şef Cornel Mototolea, în sensul coordonării privind asigurarea şi menţinerea siguranţei şi confortului public atât pentru rezidenţi, cât şi pentru turişti şi vizitatorii litoralului românesc, în special în zonele şi spaţiile unde aveau loc evenimentele cu mulţi participanţi şi aglomerări mari, dar şi în general, pentru a oferi starea de siguranţă şi confort urban, de care orice turist şi oaspete are nevoie în orice destinaţie", a spus Martin, într-un comunicat.

În acelaşi context, peste 6.000 de turişti au vizitat Cazinoul Constanţa în cele trei zile de weekend, cu ocazia 1 Mai.

De asemenea, s-au vândut 2.900 de bilete pentru Telegondola din Mamaia, comparativ cu 1.500 de tichete comercializate în weekend-ul de Paşte 2026.

"Ne aşteaptă un an dificil pentru industria turismului din România - afectată de creşterea TVA şi a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanţă. Cu toate acestea, am ajuns să aducem o contribuţie de 6% la PIB ul României şi vom continua să luptăm pentru drepturile antreprenorilor din turismul românesc şi pentru şansa tuturor românilor de a-şi permite şi de a-şi dori cel puţin o vacanţă pe an în România", a susţinut Corina Martin.