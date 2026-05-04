Decizie radicală la PNL: Liberalii vor ieși din sală la moțiunea de cenzură. UDMR nu votează, PSD-iștii își vor arăta bilele

2 minute de citit Publicat la 15:29 04 Mai 2026 Modificat la 15:42 04 Mai 2026

Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Foto: Hepta

Se fac ultimele calcule înainte de moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, iar potrivit unor surse Antena 3 CNN, Bolojan a vorbit deja cu parlamentarii PNL ce să facă mâine. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reiterat că partidul său nu va vota moțiunea.

UPDATE: 15:38 Potrivit unor surse, parlamentarii PNL au decis că vor ieși din sală mâine, când moțiunea de cenzură va fi votată.

Știre inițială

Premierul le-ar fi spus senatorilor și deputaților să fie prezenți în bănci și, când sunt strigați, să spună „Prezent, nu votez”.

De asemenea, liderul UDMR Kelemen Hunor a reiterat că partidul său nu va vota.

„Am discutat despre ziua de mâine, despre moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Vom sta în bancă și vom spune: «Prezent, nu votez». Nu vom vota moțiunea”, a spus Kelemen Hunor.

Mai mult, surse din ședința grupurilor PSD au decis că vor vota cu bilele la vedere.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de moțiunea de cenzură se poartă negocieri încrucișate în Parlament. Potrivit unor surse din PNL, liberalii ar fi reușit să întoarcă 10 parlamentari din cei 254 care au semnat moțiunea de cenzură PSD-AUR.

În același timp, și social democrații încearcă să se asigure că nu vor avea emoții la votul de marți. Potrivit surselor din PSD, în acest moment ar fi 240 de voturi sigure.

PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru demiterea guvernului Bolojan.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură a fost depusă, pe 28 aprilie, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

În aceeași zi, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.

Votul de încredere va fi dat pe 5 mai.