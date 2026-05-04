Simion, un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan: "Nu are nimic? Noi vedem că are ceva. Un medic ar trebui să constate acest lucru"

2 minute de citit Publicat la 14:52 04 Mai 2026 Modificat la 14:52 04 Mai 2026

Liderul AUR George Simion a dat dovadă de un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Foto: George Simion, lider AUR. Sursa: Getty Images

Liderul AUR George Simion a dat dovadă de un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan, sugerând că Președintele ar avea „o problemă” în aparițiile publice. „Nu știu de unde se trage, nu știu dacă este o problemă de sănătate sau nu, nu știu dacă este capabil sau nu să își exercite funcția, dar noi spunem că are o problemă”, a spus Simion la emisiunea „România în direct” de la Radio Europa FM.

Cătălin Striblea: Ce înseamnă „paraplegic”?

George Simion: În sensul de amorțit, paralizat, așa cum arată această guvernare și această președinție a lui Nicușor Dan.

Cătălin Striblea: Vi se pare corect că l-ați făcut „paraplegic” pe președinte?

George Simion: Nu l-am făcut eu.

Cătălin Striblea: Dar cine l-a făcut?

George Simion: Nu știu. Nu vedeți? Împăratul e gol. Nu știu ce problemă are, nu sunt medic. Un medic ar trebui să constate acest lucru. Nu vedeți toate aparițiile publice ale lui Nicușor Dan? Nu are nimic? Noi vedem că are ceva. Nu știu ce are. Nu vedeți toate reacțiile publice pe care le are Nicușor Dan?

Cătălin Striblea: La ce vă referiți?

George Simion: Mie mi se pare că are o problemă, dar nu aș spune în momentul acesta care este problema.

Cătălin Striblea: Ca lider al opoziției, sugerați că Nicușor Dan fie are o problemă de sănătate, fie una de incapacitate fizică sau mentală care îl împiedică să conducă România?

George Simion: Este evident. Din punctul meu de vedere, este evident că Nicușor Dan, în exprimarea publică, are o problemă. Nu știu de unde se trage, nu știu dacă este o problemă de sănătate sau nu, nu știu dacă este capabil sau nu să își exercite funcția, dar noi spunem că are o problemă. Cuvântul „paraplegic” este o metaforă pentru amorțire, pentru paralizie.

Cătălin Striblea: Ați continuat cu „damblagiu”.

George Simion: Am spus cum se spune popular. La mine la țară se spune „damblagiu”.

VIDEO Momentul discuției, de la min 53

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a anunţat în 24 aprilie că verifică, în urma unei sesizări, declaraţia lui George Simion în care acesta a spus, într-un context legat de Nicuşor Dan, că "avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic".

Joi, Simion l-a acuzat pe Nicuşor Dan că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică și „a promis să se ocupe de el” vineri, „într-o reacție publică”.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș are o problemă cu AUR și nu vrea să vorbească. Singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute democratic cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a mai declarat Simion.

Întrebat, vineri, la finalul summitului din Cipru, despre afirmația liderului AUR, George Simion, care l-a acuzat că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică, Nicușor Dan a răspuns că „declarația e sub orice nivel de dialog”.

Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului AUR, l-a criticat dur pe George Simion pentru derapajul la adresa președintelui Nicușor Dan. Într-un mesaj pe Facebook, Marius Lulea a scris că este regretabilă declarația președintelui AUR în care a spus, legat de Nicuşor Dan, că "avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic". El a spus despre George Simion că afectează imaginea “unui întreg partid și a oamenilor care muncesc pentru el”.