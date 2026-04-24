George Simion, cercetat de CNCD pentru un derapaj la adresa lui Nicuşor Dan. Cum a fost numit președintele

George Simion, cercetat de CNCD după ce l-a atacat pe Nicuşor Dan şi a spus că "avem un paraplegic la Cotroceni". Foto: Profimedia Images

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a anunţat că verifică, în urma unei sesizări, declaraţia lui George Simion în care acesta a spus, într-un context legat de Nicuşor Dan, că "avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic". Vicepreşedintele interimar al CNCD, Cătălin Raiu, a declarat, pentru news.ro, că în sesizare se arată că, prin afirmaţiile făcute, Simion a stigmatizat o anumită categorie care are nevoie de îngrijiri medicale cauzând prejudicii de imagine celor care suferă de această boală.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică", este declaraţia care i se reproşează lui Simion.

În acest moment, CNCD are obligaţia de a analiza sesizarea primită şi de a da un verdict dacă a fost vorba despre o formă de discriminare. Amenda pe care o riscă George Simion este cuprinsă între 2.000 de lei şi 50.000 de lei.

În mod normal, CNCD va da părţilor posibilitatea de a-şi pregăti acuzarea, respectiv apărarea şi că estimează că această etapă va dura aproximativ o lună şi jumătate, dar ar putea dura şi 2 ani, din lipsă de personal la instituţie.

Joi, Simion l-a acuzat pe Nicuşor Dan că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică și „a promis să se ocupe de el” vineri, „într-o reacție publică”.

