Un angajat ROMATSA de la Aeroportul din Cluj, prins drogat în timpul serviciului

Angajatul nu mai are drept de acces în niciuna dintre locațiile ROMATSA. Foto: Hepta

Un angajat ROMATSA, instituția responsabilă cu dirijarea traficului aerian, ar fi fost prins drogat în timp ce se afla la serviciu, pe Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Poliția a deschis o anchetă, iar accesul angajatului în toate locațiile ROMATSA a fost suspendat.

Bărbatul a fost prins drogat în data de 25 mai, potrivit unui comunicat al ROMATSA.

„În data de 25 mai 2026, suspiciunea privind consumul unei substanțe interzise de către un angajat ROMATSA aflat în serviciu la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a fost identificată și raportată imediat, conform procedurilor aplicabile. Au fost dispuse de îndată: efectuarea testărilor specifice, informarea autorităților competente și suspendarea accesului persoanei în cauză în toate locațiile ROMATSA”, se arată în comunicatul citat.

După ce a ieșit pozitiv la testarea antidrog, la nivelul ROMATSA s-a constituit o comisie de cercetare „care desfășoară verificările necesare pentru stabilirea eventualelor răspunderi disciplinare, cu respectarea prevederilor legale și a drepturilor persoanei vizate”.

Angajatul nu mai are drept de acces în niciuna dintre locațiile ROMATSA, iar instituția a transmis că acesta nu era controlor de trafic aerian și nu avea atribuții privind emiterea autorizărilor de decolare sau aterizare.

„Persoana menționată în articol nu desfășura activități de control al traficului aerian și nu avea atribuții privind emiterea autorizărilor de decolare sau aterizare. Activitatea sa se desfășura în cadrul serviciilor tehnice de comunicații, navigație și supraveghere (CNS), într-un mediu operațional caracterizat prin sisteme redundante, monitorizare permanentă și proceduri de continuitate a serviciilor. Până în prezent, nu au fost identificate efecte asupra siguranței operaționale”, se arată în comunicatul ROMATSA.

ROMATSA neagă orice acuzații că acest incident ar fi fost „mușamalizat sau ținut sub tăcere” și orice „presupuse influențe politice, favorizări sau nepotisme”.