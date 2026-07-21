De ce nu erau plase de protecție în zona de pe Valea Oltului unde un bolovan a ucis un bărbat, într-o mașină. Explicațiile CNAIR

O bucată de stâncă s-a prăbușit peste o mașină, pe DN7, în Sibiu. Un bărbat este resuscitat. FOTO: ISU Sibiu. FOTO: ISU Sibiu

În zona de pe Valea Oltului unde o bucată de stâncă a căzut peste o mașină, provocând moartea unui bărbat, nu erau montate plase de protecție deoarece versantul este împădurit, a declarat marți, la Antena 3 CNN, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. El a preciat că astfel de sisteme pot fi instalate în zonele stâncoase și că încearcă acum să stabilească, împreună cu celelalte autorități, ce măsuri pot fi luate.

„Niciodată nu au căzut pietre în zona respectivă. Nici acum nu ar fi trebuit să cadă”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit acestuia, polițiștii încearcă să stabilească în ce condiții s-a desprins bucata de stâncă. Reprezentantul CNAIR a precizat că autoritățile trebuie să afle mai întâi cauzele incidentului pentru a putea decide ce măsuri de protecție sunt necesare.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR a afirmat că versantul din zona accidentului este împădurit, motiv pentru care nu pot fi instalate plase de protecție precum cele folosite pe porțiunile stâncoase.

„Este o zonă împădurită, nu se pot pune plase de protecție. Avem astfel de plase în zonele stâncoase și există această preocupare pe Valea Oltului”, a declarat reprezentantul companiei.

El a adăugat că CNAIR poate efectua lucrări numai până la o anumită înălțime pe versant. Pentru intervențiile necesare la peste cinci metri deasupra drumului ar avea responsabilități și alte autorități.

„Peste înălțimea de cinci metri noi nu putem interveni. Sunt alte autorități care au competențe”, a precizat Șerbănescu.

Accidentul s-a produs marți dimineață, la ieșirea din localitatea Lazaret, pe DN 7. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane. Una dintre ele a reușit să iasă singură din mașină. Celălalt ocupant, un bărbat, a murit în urma impactului.