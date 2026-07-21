Apa mării s-a răcit brusc, la Constanța are doar 13 grade. Fenomenul care a stricat vacanța românilor pe litoral

Apa mării s-a răcit brusc, la Constanța are doar 13 grade. Foto: Getty Images

Un fenomen bizar a stricat vacanţa turiştilor de pe litoralul românesc. Apa Mării Negre s-a răcit brusc şi a ajuns chiar până la 13 grade Celsius. Cei mai mulţi turişti au renunţat la baia în mare, deşi au existat şi câţia curajoşi. Veştile meteorologilor nu sunt bune: de mâine, vremea se strică şi mai tare.

Apa Mării Negre s-a răcit brusc. La Constanța, temperatura apei a ajuns astăzi la doar 13 grade Celsius, iar la Mangalia s-au înregistrat 18 grade.

Cauza ar fi fenomenul numit upwelling, spun experţii.

Elena Vlăsceanu, cercetător INCDM "Grigore Antipa": Fenomenul de upwelling este unul natural și apare atunci când vântul care bate paralel cu țărmul din sector sudic împinge apa caldă de la suprafața spre larg iar în locul ei urcă apă mai rece din adâncime. Acest proces poate determina o scădere bruscă a temperaturii apei, cu câteva grade, uneori în decurs de 24 de ore. Fenomenul este posibil să se mențină și în următoarele 24 sau 48 de ore.

Specialiștii avertizează că diferența mare de temperatură poate provoca șoc termic, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare.

Vremea se va strica însă şi mai tare. Județul Constanța este sub cod galben de instabilitate atmosferică, iar de mâine intră sub cod portocaliu.