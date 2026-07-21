Care sunt europenii cu cele mai mari datorii? Răspunsul te-ar putea surprinde. Pe ce loc sunt românii

Cele mai îndatorate gospodării din Uniunea Europeană se găsesc în nordul bogat, nu în economiile din sud, de obicei considerate cele fragile ale continentului.

În 2025, datoria gospodăriilor din UE se ridica la 49,4% din PIB și la 50,7% în zona euro, conform cifrelor Eurostat publicate luna aceasta. Ambele valori au scăzut în fiecare an din 2020, când se situau la peste 60%.

Aici, România se află pe ultimul loc, cu doar 12.3% din PIB.

Datoria gospodăriilor include pasive precum ipotecile, creditele de consum și alte împrumuturi contractate de gospodării. Exprimarea datoriei ca procent din Produsul Intern Brut (PIB) permite economiștilor să compare țări de diferite dimensiuni, corelând împrumuturile private cu producția totală a economiei.

Indicatorul nu arată cât datorează fiecare gospodărie individual. În schimb, oferă o imagine de ansamblu asupra gradului de îndatorare a sectorului gospodăriilor în raport cu venitul național.

O valoare de 50% înseamnă că împrumuturile gospodăriilor sunt egale cu jumătate din tot ceea ce produce țara într-un an.

De ce contează datoria gospodăriilor

Datoria mare a gospodăriilor nu este neapărat o problemă în sine. Țările cu piețe ipotecare dezvoltate, un nivel ridicat de proprietate a locuințelor finanțat prin împrumuturi sau sisteme financiare sofisticate înregistrează adesea rate ridicate ale îndatorării.

Cu toate acestea, îndatorarea excesivă a gospodăriilor poate amplifica recesiunile economice.

Comisia Europeană semnalează 55% din PIB ca fiind nivelul peste care împrumuturile gospodăriilor încep să pară un risc macroeconomic, deoarece datoria privată, nu datoria publică, este cea care a împins din punct de vedere istoric economiile către crize de credit.

Marea Criză Financiară din 2008 a început în bilanțurile gospodăriilor, nu în cele guvernamentale.

Europa de Nord are cea mai mare datorie a gospodăriilor

Poate cea mai surprinzătoare constatare este diviziunea nord-sud a Europei. Șapte țări ale UE au o datorie a gospodăriilor care depășește 55% din PIB, iar fiecare dintre ele este situată în nordul sau vestul Europei.

Prin contrast, sudul Europei, care în trecut a fost asociat cu crizele datoriilor suverane, are un nivel relativ modest de îndatorare a gospodăriilor.

Gospodăriile italiene datorează echivalentul a doar 35,9% din PIB, comparativ cu 38,0% în Grecia și 42,9% în Spania, plasând toate trei mult sub media UE.

Deși guvernele din sudul Europei se numără printre cele mai îndatorate de pe continent, gospodăriile de acolo tind să fie mult mai conservatoare decât omologii lor din nord.

Cele mai îndatorate 10 țări

Germania - 49,0%

Cea mai mare economie a Europei se situează aproape de media UE, în ciuda bogăției sale. Un motiv este rata neobișnuit de scăzută a proprietarilor de locuințe din Germania: doar 46,7% în 2022, printre cele mai scăzute din Europa.

O piață extinsă a închirierilor, chirii relativ accesibile și absența scutirilor de impozite la dobânzile ipotecare au redus din punct de vedere istoric nevoia gospodăriilor de a contracta credite ipotecare mari.

Portugalia - 53,9%

Datoria gospodăriilor a ajuns la aproximativ 171 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 8,6% față de anul precedent, determinată în principal de creditarea ipotecară pe fondul uneia dintre cele mai rapide creșteri ale prețurilor locuințelor din UE.

Expunerea este importantă deoarece peste 90% din creditele ipotecare portugheze au rate ale dobânzii variabile sau mixte, corelate cu Euribor, ceea ce face ca gospodăriile să fie deosebit de sensibile la modificările ratelor dobânzii BCE.

Cipru - 54,2%

Banca Centrală a Ciprului afirmă că rata datoriei gospodăriilor a scăzut cu aproximativ 62% din decembrie 2016. Aproximativ 34% din datoria gospodăriilor constă încă în credite neperformante vechi deținute de companii care achiziționează credite și care sunt în curs de rezolvare treptată.

Belgia - 56,4%

Aproximativ 43,1% dintre gospodăriile belgiene dețin o locuință cu credit ipotecar, mult peste media UE de 24,3%, majoritatea cu rată fixă. Banca Națională a Belgiei a înregistrat o creștere a creditelor ipotecare în 2025, noile împrumuturi ajungând la 40,7 miliarde de euro, față de 31,7 miliarde în 2024.

Franța - 59,5%

Ipotecile franceze sunt predominant cu rată fixă, iar spre deosebire de Portugalia sau Spania, împrumuturile cu rată variabilă sunt mai puțin frecvente, iar creditarea este plafonată strict: debitorii nu pot, în general, să aloce mai mult de aproximativ o treime din venitul net pentru serviciul datoriei, sub un plafon pe care Banca Franței îl revizuiește lunar.

Luxemburg - 60,5%

Povara este concentrată. Ipotecile reprezintă 90% din datoria gospodăriilor, însă aproape jumătate dintre gospodăriile din Luxemburg nu au nicio datorie, iar averea netă mediană a fost de 676.000 de euro în 2023.

Finlanda - 62,9%

Creditele pentru locuințe reprezintă aproximativ 63% din datoria gospodăriilor, iar în cazul creditelor acordate de companiile de locuințe, datorii preluate de clădirea moștenită de cumpărători, ponderea combinată este de aproximativ 75%. Banca Finlandei a semnalat în repetate rânduri utilizarea tot mai mare a acestor credite acordate de companiile de locuințe și le supune unei reglementări mai stricte pentru a menține sub control îndatorarea gospodăriilor.

Suedia - 82,3%

Suedia rămâne una dintre economiile europene cele mai dependente de creditele ipotecare. Creditele ipotecare cu rată variabilă domină piața, expunând gospodăriile la fluctuațiile ratelor dobânzii ,o vulnerabilitate evidențiată în timpul ciclului de înăsprire a politicii monetare de către BCE.

Danemarca - 84,1%

Banca Națională Danmarks și Comisia Europeană au semnalat de mult timp datoria brută ridicată ca un semnal de pericol, menționând în același timp că aceasta este compensată în mare măsură de economii pentru pensii și active imobiliare foarte substanțiale. Datoria gospodăriilor ca pondere din venitul disponibil, în jur de 177% în 2024, rămâne printre cele mai ridicate din UE.

Olanda - 93,5%

În Olanda sunt cele mai îndatorate gospodării din Europa. Banca Olandei afirmă că datoria ipotecară olandeză este atât de mare „deoarece guvernul face atractiv împrumutul pentru o locuință”.

Scutirea de dobândă la creditele ipotecare plus standardele de împrumut permit cumpărătorilor să ia un împrumut egal cu valoarea totală a locuinței, în timp ce alte țări plafonează dobânda la 90% sau mai puțin. Aceasta este compensată de activele foarte mari ale pensiilor și de nivelurile ridicate de avere financiară a gospodăriilor.