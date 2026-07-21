Stai nemișcat și uită-te în ochii lui. Danemarca le spune turiștilor ce să facă dacă întâlnesc un lup

Lupii sunt protejați de legislația UE. Foto: Getty Images

Autoritățile daneze au sfătuit turiștii să rămână nemișcați, să mențină contactul vizual și să opună „rezistență maximă” în cazul unui atac, dacă se întâlnesc cu un lup în timpul vacanței. După o absență de 200 de ani, lupii au început să se întoarcă în Danemarca în 2012, scrie The Guardian.

În general, este rar ca lupii să se apropie de oameni, dar în zona din jurul popularei destinații turistice Oksbøl, la începutul acestui an, au fost văzuți mai mulți pui făcând acest lucru.

Municipalitatea Varde și agenția Visit Vesterhavet au distribuit pliante cu sfaturi guvernamentale despre casele de vacanță, campingurile și birourile de turism, în daneză, engleză și germană.

Turiștilor li se recomandă să rămână calmi și nemișcați în prezența unui lup, să mențină contactul vizual, să fotografieze animalul și, dacă acesta nu pleacă de la sine, să țipe, să bată din palme și să fluture din brațe. Li se recomandă să nu-l urmărească sau să nu se întoarcă cu spatele. Sfatul este să „se uite direct la el” pentru a „arăta dominanță”.

Deși nu au existat atacuri asupra oamenilor în Danemarca, în cazul în care se întâmplă acest lucru, turiștii sunt îndemnați să opună „rezistență maximă”: „loviți și dați cu piciorul și folosiți orice armă contondentă”.

Recomandarea guvernului prevede, de asemenea, că toți copiii sub 10 ani ar trebui să fie însoțiți de un adult în zona Oksbøl.

Lupii sunt prezenți de mult timp în Danemarca, cele mai vechi oase de lup din țară având o vechime de 13.000 de ani. După ce ultimul lup a fost împușcat în 1813, aceștia au început să revină abia în ultimele două decenii.

Prezența lor a stârnit reacții mixte, divizând adesea oamenii pe criterii politice. În aprilie, doi ponei au fost uciși de lupi în decurs de două săptămâni. La scurt timp după aceea, patru parlamentari din partidul de extremă dreapta al Poporului Danez au fost raportați poliției pentru că au distribuit o postare pe Facebook în care îndeamnă oamenii să „împuște lupul”.

Lupii sunt protejați de legislația UE.

Expertul în lupi Peter Sunde, profesor de ecologie a faunei sălbatice la Universitatea Aarhus, a declarat: „În timpul iernii și primăverii anului 2026, cel puțin doi lupi tineri au fost observați apropiindu-se de oameni și prezentând distanțe semnificativ reduse în zona din jurul orașului Oksbøl, care este un punct de atracție turistic. Unul dintre acești lupi este încă în viață”.

Acest tip de comportament, a spus el, se întâmplă de obicei atunci când lupii tineri sunt expuși în mod repetat la oameni.

„S-a discutat dacă turiștii, care pot să nu fie conștienți atât de prezența lupilor în zonă, cât și de recomandările de bază privind întâlnirile cu lupii, ar fi putut contribui la dezvoltarea acestui comportament”, a adăugat el.

„Pentru a preveni dezvoltarea unui comportament similar la generațiile viitoare de lupi tineri, este important ca persoanele care locuiesc sau vizitează habitatele lupilor, inclusiv turiștii, să înțeleagă că nu ar trebui să se apropie de lupi și nici să le lase hrană care i-ar putea atrage”, a explicat el.

Al doilea viceprimar al orașului Varde, Sandie Eis Ravn, a declarat că scopul campaniei este informarea turiștilor, la cererea afacerilor locale.

„Dacă vizitați un loc și știți că există un lup în pădurea din apropiere, asigurați-vă că aveți un cod de conduită corect atunci când întâlniți această creatură”, a spus ea.