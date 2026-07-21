Donald Trump nu intervine pentru Andrew și Tristan Tate. Cei doi frați pot fi extrădați în Marea Britanie

Donald Trump nu intervine pentru Andrew și Tristan Tate. Cei doi frați pot fi extrădați în Marea Britanie. Foto: Getty Images/Profimedia Images

Casa Albă va permite extrădarea lui Andrew Tate și a fratelui său în Marea Britanie, în ciuda presiunilor venite din partea unor persoane din cercul apropiat al lui Donald Trump, scrie The Telegraph.

Președintele SUA nu va interveni pentru a bloca revenirea celor doi frați în Regatul Unit, după ce au fost arestați la Miami în baza unor noi acuzații de abuz sexual, potrivit sursei citate. Andrew Tate se confruntă și cu acuzații legate de imagini indecente cu un copil și pornografie extremă.

Influencerul și fratele său mai mic, Tristan Tate, au fost reținuți sâmbătă de poliția americană, la cererea anchetatorilor britanici, care solicită extrădarea lor pentru a fi judecați în dosare privind acuzații de viol și trafic de persoane.

Arestarea lor a provocat apeluri din partea unor republicani influenți și a unor persoane din administrație pentru ca Trump să intervină, pe fondul afirmațiilor că frații Tate ar fi victimele unei „vânători de vrăjitoare” motivate politic, asemănătoare celor despre care președintele spune că le-a înfruntat și el.

Însă un oficial american a declarat pentru The Telegraph că Trump nu se va implica în acest caz, care ar urma să se întindă pe mai multe luni: „Casa Albă nu are nicio implicare și nicio opinie în această chestiune”.

Lovitură pentru frații Tate

Lipsa unei intervenții este o lovitură pentru frații Tate, care, potrivit relatărilor, au contactat persoane din anturajul lui Trump și s-au folosit de relațiile cu membri ai administrației pentru a construi o campanie în sprijinul presupusei lor nevinovății.

Cei doi frați au sugerat de mult timp că au prieteni în poziții înalte.

Când au fost arestați prima dată în Florida, anul trecut, după o perioadă de arest la domiciliu în România, Andrew Tate a sugerat, în mesaje scurse în presă, că administrația Trump l-ar fi ajutat pe el și pe fratele său să părăsească țara.

Întrebat atunci despre această afirmație, Trump a spus că nu știe „nimic despre asta”.

Andrew Tate a susținut pentru prima dată că este apropiat de familia Trump și că este în contact cu Barron, fiul lui Donald Trump, în iulie 2024, după o tentativă de asasinat asupra președintelui. El a repetat public această afirmație când s-a întors în Statele Unite din România, în martie anul trecut, spunându-le reporterilor: „Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc bine”.

Printre aliații fraților Tate se numără și Alina Habba, fosta avocată personală a lui Trump, care a fost nevoită să plece, în decembrie, din funcția de procuror-șef al statului New Jersey. În ianuarie anul trecut, ea i-a spus lui Andrew Tate, într-un podcast: „Te susțin aici”.

JD Vance, vicepreședintele SUA, îi urmărește, de asemenea, pe ambii frați pe X.

Înainte de arestarea de săptămâna trecută, cei doi frați au petrecut mai multe zile la Washington DC, unde au fost găzduiți de un emisar al lui Trump. Ei au fost văzuți pe holurile Capitoliului și într-unul dintre cele mai exclusiviste cluburi private din oraș.

„Trump a vorbit cu Andrew aproximativ 15 minute”

Paolo Zampolli, fostul agent de modelling care i-a prezentat-o președintelui pe Melania, i-a invitat pe frații Tate la o petrecere de vară, pe 15 iulie. Surse apropiate de Zampolli au spus că acesta nu știa prea multe despre cei doi frați și nu cunoștea scopul exact al călătoriei lor.

„A vorbit cu [Andrew] aproximativ 15 minute în două zile”, a spus sursa.

Cu o seară înainte, omul de afaceri italo-american i-a însoțit pe cei doi la Ned, un club privat exclusivist aflat în apropierea Casei Albe, frecventat adesea de politicieni de rang înalt.

Arestarea fraților Tate a stârnit furie în rândul unei părți importante a bazei electorale a președintelui, frustrată de lipsa urmăririlor penale împotriva adversarilor lui Trump și a persoanelor asociate cu dosarele Epstein.

Un alt oficial american apropiat discuțiilor despre caz a declarat pentru The Telegraph că administrația de la Casa Albă a fost luată prin surprindere de decizia Departamentului Justiției din SUA de a da curs mandatului britanic de arestare.

„Atitudinea este că nu i-am arestat pe democrații care au furat alegerile sau pe oamenii asociați cu Epstein, dar urmează să predăm cetățeni americani Regatului Unit”, a spus oficialul. „Rubio nu a știut, Trump nu a știut, iar Todd Blanche nu a știut. L-am văzut pe Trump lovit cu acuzații false - atitudinea noastră este: dacă aveți dovezi, arătați-ne.”

Frații Tate, în salopete de deținuți

Cei doi frați au apărut luni în fața unei instanțe din Florida, îmbrăcați în salopete portocalii de deținuți și cu mâinile încătușate. Li s-a spus că vor rămâne după gratii până când un judecător va analiza cererea.

După prima lor arestare de anul trecut, frații l-au angajat pe Joseph McBride, un avocat care a apărat susținători ai lui Trump acuzați de insurecție după 6 ianuarie. Luni, acesta a spus despre dosar: „Este o porcărie, este o înscenare”.

Andrew Tate era deja vizat de 10 capete de acuzare, inclusiv trei pentru viol, patru pentru vătămare corporală, două pentru trafic de persoane și unul pentru controlarea prostituției în scopul obținerii de câștiguri. Fratele său mai mic era vizat anterior de 11 capete de acuzare, inclusiv trei pentru viol, șase pentru vătămare corporală și două pentru trafic de persoane.

Sâmbătă, Procuratura Coroanei a anunțat o nouă serie de acuzații. Andrew Tate a fost pus sub acuzare pentru alte șapte fapte de viol, precum și pentru acuzații legate de trafic sexual și imagini indecente cu un copil.

Tristan Tate a fost pus sub acuzare pentru alte două fapte de viol și trei capete de acuzare privind organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale. Numărul total al acuzațiilor formulate împotriva celor doi frați a ajuns astfel la 59.

Ambii frați neagă orice acuzație.