Americanii au făcut publice noile acuzații ale britanicilor la adresa lui Andrew și Tristan Tate. Ce urmează acum pentru cei doi frați

Andrew şi Tristan Tate au fost arestaţi în Miami, după ce împotriva lor fost aduse noi acuzații în Marea Britanie. FOTO: Getty Images

Andrew și Tristan Tate se află în continuare în arest în Florida, în timp ce contestă cererea Marii Britanii de extrădare. Documentele existente la dosar, cu acuzațiile împotriva celor doi, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune, au fost făcute publice, scrie CNN.

Actele depuse la instanța federală și desecretizate luni seară prezintă plângerile mai multor femei, care susțin că au fost supuse unor abuzuri sexuale și fizice. Unele dintre ele afirmă că au fost strangulate până și-au pierdut cunoștința și apoi violate.

Frații Tate, care au apărut luni în fața unei instanțe federale din Miami, resping toate acuzațiile. Avocații lor au anunțat că vor contesta extrădarea, iar unul dintre apărători i-a cerut public administrației Trump să intervină.

Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți după apariții în emisiuni de tip reality-show în Marea Britanie. Ulterior, au câștigat milioane de urmăritori pe rețelele sociale, unde au promovat frecvent mesaje considerate misogine.

Andrew Tate, susținător declarat al președintelui Donald Trump, se descrie drept misogin și promovează o formă agresivă de masculinitate. El a devenit una dintre figurile importante ale așa-numitei „manosfere”, un mediu online format din influenceri și realizatori de podcasturi care promovează frecvent idei misogine și asociate extremei drepte.

Arestarea din Statele Unite reprezintă cel mai recent episod din seria problemelor judiciare pe care frații Tate le au în mai multe țări.

Ce scrie în noile documente judiciare

Frații Tate erau deja cercetați în Marea Britanie pentru viol și trafic de persoane. Noile acuzații au fost formulate după ce poliția britanică a analizat plângerile depuse de alte patru presupuse victime. În total, cei doi sunt acuzați de 59 de infracțiuni, potrivit autorităților britanice.

Documentul referitor la Andrew Tate prezintă acuzațiile formulate de două femei.

Una dintre ele, care lucra într-un studio de videohat, susține că Andrew Tate ar fi strangulat-o până când și-a pierdut cunoștința și ar fi violat-o. Presupusa agresiune ar fi avut loc în 2015, în locuința femeii din Bedford, Anglia.

Cea de-a doua femeie afirmă că l-a cunoscut pe Andrew Tate printr-o aplicație de întâlniri și că a întreținut cu el relații sexuale consimțite în 2014. La o întâlnire ulterioară, desfășurată în locuința ei din Manchester, bărbatul ar fi imobilizat-o în timpul actului sexual. Femeia susține că nu mai putea respira și că s-a temut că acesta nu se va opri și o va ucide.

Andrew Tate este vizat de șapte noi capete de acuzare pentru viol, trei pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și trei pentru agresiune. Alte 19 capete de acuzare se referă la imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme, au anunțat procurorii.

În total, Andrew Tate are 42 de capete de acuzare în Marea Britanie, pentru fapte precum viol, trafic de persoane, agresiune și deținerea unor imagini indecente cu minori, potrivit Parchetului Coroanei și Poliției din Bedfordshire.

Acuzațiile formulate împotriva lui Tristan Tate

În documentul care îl vizează pe Tristan Tate, autoritățile britanice susțin că acesta ar fi violat în repetate rânduri o femeie cu care a avut o relație de lungă durată, în perioada 2012-2013.

Femeia afirmă că Tristan Tate ar fi strangulat-o până când și-a pierdut cunoștința și ar fi lovit-o de mai multe ori cu o curea, provocându-i vânătăi și urme grave pe corp. Într-un alt episod, el ar fi lovit-o și i-ar fi învinețit un ochi.

Tristan Tate este vizat de două noi capete de acuzare pentru viol, unul pentru agresiune sexuală și trei pentru facilitarea călătoriei unei persoane în scopul exploatării.

În total, el se confruntă în Marea Britanie cu 17 capete de acuzare, printre care viol, agresiune sexuală și trafic de persoane.

Procurorii susțin că anchetatorii britanici au obținut declarații ale martorilor, mesaje electronice și fotografii care ar susține acuzațiile. Frații Tate au negat în mod repetat că ar fi comis faptele imputate.

De ce au fost arestați frații Tate în Statele Unite

Andrew și Tristan Tate au fost arestați pentru prima dată în România în 2022. Aici, ei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea sexuală a unor femei. Cei doi resping și aceste acuzații.

Inițial, fraților Tate li s-a interzis să părăsească România. După ce restricțiile de călătorie au fost ridicate în 2025, aceștia au plecat cu un avion privat în Florida.

Cererea britanică de extrădare a urmat unei anchete privind fapte care ar fi fost comise împotriva a șapte femei în estul Angliei, între 2010 și 2017.

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați pe 18 iulie de Serviciul Șerifilor Federali ai SUA. În acel moment, se îndreptau către un eveniment de box fără mănuși din Miami.

Avocații au cerut ca aceștia să fie eliberați până la soluționarea procedurii de extrădare. Joseph McBride, unul dintre avocați, a susținut că dosarul ar avea motivații politice.

Separat, autoritățile din Florida au deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați.

Reacția unei organizații care reprezintă una dintre presupusele victime

Dani Pinter, reprezentanta juridică a Centrului Național pentru Combaterea Exploatării Sexuale, a salutat arestarea fraților Tate și demersurile autorităților americane și britanice.

Organizația reprezintă o femeie care susține că a fost constrânsă de cei doi să participe în România la o activitate de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Pinter a declarat că femeia și familia acesteia sunt acum mai în siguranță, după ce ar fi fost ținta unei campanii de hărțuire și intimidare a martorilor organizate de frații Tate.

Cum funcționează procedura de extrădare

Statele Unite și Regatul Unit au un tratat de extrădare prin care fiecare țară s-a angajat să predea persoanele căutate de cealaltă pentru a fi cercetate sau judecate.

Actualul tratat de extrădare a intrat în vigoare în 2007. De atunci, Departamentul de Stat american a aprobat aproape toate cererile primite din partea autorităților britanice.

În prima etapă, un judecător american trebuie să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de tratat. Hotărârea finală privind predarea le aparține însă autorităților executive americane, iar secretarul de stat Marco Rubio poate refuza extrădarea. Frații Tate pot formula contestații și pot folosi celelalte căi legale disponibile.

Departamentul american al Justiției a confirmat că arestările au fost efectuate în conformitate cu tratatele și acordurile în vigoare. Potrivit unei surse citate de CNN, operațiunea a fost aprobată de conducerea diviziei penale a instituției.

Avocații invocă dosarul din România

Avocatul Joseph McBride susține că solicitarea britanică afectează procesele pe care frații Tate le au în România și Florida.

Potrivit acestuia, autoritățile britanice și române ar fi convenit ca extrădarea să nu fie cerută înainte de încheierea procedurilor judiciare din România.

Expertul american în extrădări Jacques Semmelman, care nu este implicat în dosar, a explicat că situația s-ar putea complica dacă statul român ar cere în mod oficial Statelor Unite să nu îi extrădeze încă pe cei doi.

În lipsa unei asemenea intervenții, instanța federală nu ar avea motive să analizeze argumentul referitor la ancheta din Florida, deoarece aceasta reprezintă o procedură internă a Statelor Unite.

Instanțele române au decis în 2024 că frații Tate pot fi extrădați în Marea Britanie după încheierea dosarului din România. Un eventual acord între București și Londra nu obligă însă din punct de vedere juridic Statele Unite, care nu au fost parte la această înțelegere.

Apărarea susține că dosarul ar avea caracter politic

Declarațiile avocatului McBride par să invoce indirect excepția din tratatul americano-britanic referitoare la infracțiunile politice. Acesta încearcă să prezinte acuzațiile de natură sexuală drept o urmărire penală motivată politic.

„Cred că Marco Rubio și restul administrației Trump nu sunt susținători ai comunismului și nici ai urmăririi penale a oamenilor pentru libertatea de exprimare”, a declarat avocatul. El a susținut că frații Tate riscă să fie închiși în Marea Britanie din motive politice.

Până luni, Marco Rubio nu discutase cu frații Tate sau cu avocații acestora. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat că instituția nu intenționa să intervină în încercarea lor de a bloca extrădarea.

Nici Donald Trump nu ar urma să se implice în acest caz, potrivit unor surse citate de CNN. Susținători ai fraților Tate ar fi încercat să convingă persoane apropiate președintelui să organizeze o campanie în sprijinul lor.

Ce urmează pentru Andrew și Tristan Tate

Andrew și Tristan Tate se aflau în continuare în arest luni după-amiază. Audierea desfășurată în aceeași zi nu a reprezentat un proces penal în care să fie analizată vinovăția lor, ci o etapă a procedurii de extrădare.

În următoarele săptămâni, un judecător federal american va trebui să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie.

Potrivit expertului Jacques Semmelman, procedura de până acum nu pare neobișnuită. Este însă prea devreme pentru a anticipa rezultatul. Următoarele decizii importante vor privi eventuala eliberare pe cauțiune și modul în care se va desfășura audierea privind extrădarea.

În cazul persoanelor foarte cunoscute, procedurile de extrădare pot dura mai mult, în special atunci când apărarea folosește toate căile legale pentru a contesta predarea.