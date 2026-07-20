Unul dintre frații Tate a încercat să discute cu Oana Țoiu, înainte de arestare. Cum a reacționat ministra de Externe

Unul dintre frații Tate a încercat să discute cu Oana Țoiu, înainte de arestare, a dezvăluit ministra. Foto: Getty Iamges/Agerpres

Ministra de Externe Oana Țoiu a dezvăluit, luni, că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze la o recepție la care a fost invitată săptămâna trecută în Washington. „În acel moment am plecat”, a declarat aceasta, într-un interviu pentru Adevărul.

Țoiu a fost săptămână trecută în vizită la Washigton la invitația părții americane, iar recepția despre care vorbește ministra a fost organizată de Paolo Zampolli, emisarul lui Donald Trump pentru România.

Oana Țoiu a declarat că a plecat de la eveniment în momentul în care unul dintre frații Tate, arestați în Miami duminică, a încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și ea.

„În momentul în care a fost semnalată prezența fraților Tate acolo, de altfel unul din frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec”, a dezvăluit ministra. „Nu știam care e lista de invitați, nu aveam control asupra listei de invitați și nicio informație. Vorbim exclusiv de conversații publice în cadru public în prezența mai multor persoane”, a explicat ea.

Ea spune că a plecat când a văzut că unul din frații Tate încearcă să deschidă o conversație în interiorul unui grup în care se afla și ea.

„În momentul în care într-unul din aceste grupuri a venit unul din frații Tate și a exista o conversație fără nicio legătură cu subiectele care privesc dosarul sau zona de infracționalitate, evident că singura reacție justificată naturala necesară pe care o poate avea un diplomat este să plece de la această recepție”, a spus Țoiu. „În acel moment am plecat eu și mai mulți dintre cei prezenți de la acea recepție”, a afirmat ea.

Ministra a respins ideea că ar fi avut vreo conversație cu cei doi frați Tate, fie în cadru privat, fie pe canale oficiale.

„Nu a existat nicio conversație privată 1 la 1, nu a existat nicio conversație oficială în ceea ce privește dosarul sau orice formă legăta de dosar. De altfel, nici nu ar putea vreodată să aibă loc pe canale diplomatice. Am dat instrucțiuni foarte clare echipei din ambasadă că orice cerință sau invitație în acest sens nu va putea primi răspuns afirmativ din partea României”, a mai spus Țoiu.