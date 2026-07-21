Internetul râde de hainele lui Andrew Tate din momentul arestării. Val de glume, ironii și meme: Internauții i-au pus și pantofi cu toc

4 minute de citit Publicat la 18:41 21 Iul 2026 Modificat la 18:48 21 Iul 2026

Andrew Tate în momentul arestării, la Miami. Sursa foto: Captură Youtube

Arestarea lui Andrew și Tristan Tate în Miami, în baza solicitării de extrădare formulate de autoritățile britanice, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte de pe internet. Însă, dincolo de implicațiile juridice ale cazului, atenția publicului s-a mutat într-o direcție neașteptată: hainele purtate de cei doi în momentul în care au fost încătușați.

Imaginile surprinse de US Marshals au devenit virale în doar câteva ore, iar utilizatorii rețelelor sociale au început să analizeze în detaliu ținutele fraților Tate, în special pe cea a lui Andrew, cunoscut pentru discursul său despre masculinitate și imaginea de „alpha male”.

Pantalonii mulați până deasupra gleznelor, bluza mov satinată și mocasinii purtați fără șosete au fost ironizați de utilizatori din toată lumea, numeroși internauți spunând că ținuta seamănă mai degrabă cu una dintr-o colecție destinată femeilor decât cu imaginea de „bărbat alfa” promovată de influencer.

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Unele publicații de modă au tratat imaginile ca pe apariția unei vedete pe covorul roșu

Fenomenul a mers mai departe decât simplele glume. Mai multe publicații online și creatori de conținut au început să identifice articole vestimentare similare cu cele purtate de Andrew Tate în magazine precum Zara Women, Asda sau alte branduri de modă accesibilă.

În mod ironic, articolele prezentau fotografii cu haine asemănătoare și prețurile acestora, exact în stilul rubricilor dedicate ținutelor vedetelor feminine din revistele glossy.

Ținuta a devenit un subiect în sine pe internet, iar multe conturi de Instagram și X au tratat apariția lui Tate ca pe un exercițiu de analiză vestimentară.

„Ținuta ar fi fost completă cu o pereche de pantofi cu toc”

Pe Instagram, X, Reddit și TikTok au apărut sute de meme-uri și imagini editate.

Una dintre glumele care s-au răspândit cel mai rapid sugera că singurul element care lipsea din ținută era o pereche de pantofi cu toc. Ulterior, nmai mulți utilizatori au publicat imagini editate sau generate cu inteligență artificială în care Andrew Tate apărea încătușat, dar purtând stiletto.

Comentariile ironice spuneau că „acum ținuta este completă” sau că „în sfârșit cineva a corectat greșeala”.

Alții i-au comparat pantalonii cu cei capri pentru femei, iar bluza din satin cu articole purtate frecvent în moda feminină.

Meme-urile și comentariile ironice domină rețelele sociale

Pe Reddit, una dintre cele mai apreciate postări despre subiect a adunat mii de reacții.

Printre comentariile care au devenit virale se numără:

„Întreaga ținută este îngrozitoare.”

„Arată ca un magician ieșit din cazinou.”

„Nu este tocmai imaginea unui alpha male.”

„Pantalonii capri și bluza din satin ar fi arătat mult mai bine cu o pereche de pantofi cu toc mic.”

„Pare că încearcă să se costumeze în Audrey Hepburn, dar nu are nici fizionomia necesară ca să-i iasă.”

„Încă râd de «masculul alfa» Andrew Tate, arestat în Miami purtând o bluză mov, pantaloni capri și pantofii ăia.”

„Tocmai i-am arestat pe Andrew și Tristan Tate în Miami pentru ținutele astea.”

„Se pare că Andrew Tate și-a luat ținuta de pe Temu!”

„Andrew Tate este atââât de masculin. Toți băieții tineri ar trebui să asculte tot ce spune tipul ăsta îmbrăcat cu o bluză mov, pantaloni capri mulați și pantofi argintii.”

„Un capăt de acuzare: s-a îmbrăcat ca un Geniu din Aladdin cumpărat de pe Temu.”

„Arată ca o mătușă divorțată care și-a cumpărat hainele din raionul de femei de la Asda.”

Alți utilizatori au distribuit imagini editate în care Andrew Tate purta poșete, cercei, pălării sau încălțăminte cu toc, în timp ce numeroase conturi de umor au creat montaje inspirate din revistele de modă.

Și în România, imaginile au fost intens distribuite pe Facebook, TikTok și Instagram, unde numeroase pagini de meme au ironizat apariția fraților Tate.

Printre glumele repetate frecvent s-au numărat comparațiile cu ținute din Zara Women, afirmațiile că Andrew „și-a schimbat garderoba” și fotomontaje în care acesta apărea încălțat cu pantofi stiletto sau purtând accesorii considerate feminine.

Au apărut în instanță în uniforme de închisoare și încătușați

După arestare, Andrew și Tristan Tate au fost prezentați în fața unei instanțe federale din Miami.

Cei doi au apărut îmbrăcați în uniforme bej de închisoare și purtau lanțuri atât la mâini, cât și la picioare.

În sala de judecată au răspuns doar întrebărilor privind drepturile procedurale și au anunțat că vor contesta cererea de extrădare formulată de autoritățile britanice.

Ce acuzații le aduc autoritățile britanice

Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Statele Unite în urma unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie.

Potrivit autorităților britanice, cei doi sunt acuzați de zeci de infracțiuni care ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Andrew Tate este vizat de acuzații de viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune și alte infracțiuni grave, inclusiv unele legate de materiale cu abuzuri asupra minorilor.

Tristan Tate este acuzat, între altele, de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane.

În total, procurorii britanici au formulat 59 de capete de acuzare care implică șapte presupuse victime. Frații Tate resping toate acuzațiile și susțin că sunt nevinovați.

În paralel, ei rămân cercetați și în România într-un dosar separat privind acuzații de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.