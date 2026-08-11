Fructul antic de care mulți europeni au uitat: Pomii de moșmoane sunt readuși la viață. Alimentul sănătos dispăruse din farfurii

4 minute de citit Publicat la 10:23 11 Aug 2026 Modificat la 11:02 11 Aug 2026

Fructe de moșmon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cu mii de ani în urmă, oamenii consumau un anumit fruct care a dispărut aproape complet din alimentația noastră. Strămoșii noștri erau cândva foarte familiarizați cu moșmonul, însă astăzi ți-ar fi foarte greu să găsești acest fruct în supermarketul local.

Pomii de moșmoane creșteau în mai multe țări din Europa și ofereau un fruct apreciat de oameni. Astăzi, moșmonul a devenit aproape necunoscut în multe dintre aceste locuri, deși în România pomii acestui fruct antic mai pot fi întâlniți și în prezent în anumite zone. Considerat cândva un aliment obișnuit, moșmonul a dispărut treptat din farfuriile europenilor, iar acum există oameni care încearcă să readucă acest fruct sănătos în atenția publicului.

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Moșmoanele încă se consumau până la începutul secolului al XX-lea, însă dispariția lor a fost pusă pe seama mai multor motive, inclusiv culoarea lor maro, considerată neapetisantă.

Dar o femeie încearcă să readucă dragostea britanicilor pentru moșmoane și să contribuie la reintroducerea lor în alimentația de zi cu zi.

Jane Steward, în vârstă de 66 de ani, este originară din Londra și este o pasionată convinsă a moșmoanelor. Ea este una dintre puținele persoane dedicate cultivării acestui fruct în livada sa din Eastgate, Norfolk, nu foarte departe de Norwich, potrivit BBC.

Steward a descoperit pentru prima dată această plantă în urmă cu aproximativ 18 ani, când l-a cunoscut pe soțul ei, David, originar din Ipswich.

„I-a adus un pom de moșmoane în memoria bunicilor”

Bunicii lui David locuiseră în Wherstead, în apropiere de Ipswich, iar bunica sa făcea curățenie într-o casă mare din apropiere, unde exista un pom de moșmoane.

I s-a permis să culeagă moșmoanele, din care făcea jeleu.

„David era profund devotat bunicilor săi”, a explicat Steward.

„Când au murit, tatăl lui, William, i-a adus un pom de moșmoane în memoria bunicilor.”

Când s-au mutat în Norfolk, în 2012, pomul a fost scos din pământ și transportat împreună cu ei, înainte ca Steward să devină obsedată de acest fruct și să-și creeze propria livadă dedicată, cu 115 pomi, în 2016.

Dar moșmonul există de mii de ani.

Potrivit Royal Horticultural Society, se crede că moșmoanele ar fi putut fi cultivate în urmă cu până la 3.000 de ani în anumite regiuni din sud-vestul Asiei și sud-estul Europei.

„Un gust ușor asemănător cu sosul de mere, cu o notă de citrice”

Steward, care a făcut propriile cercetări ample, a adăugat că este foarte posibil ca fructul să fi ajuns în Marea Britanie prin intermediul romanilor, care aveau un „gust foarte sofisticat”.

„Ceva la aceste fructe a atras interesul oamenilor.”

Ea a adăugat: „Este posibil ca romanii să fi strecurat câteva dintre moșmoanele lor preferate în buzunarele tunicilor, cam așa cum și-ar fi pus în buzunare dulciurile preferate.”

De-a lungul sutelor de ani, oamenii au continuat să se bucure de acest fruct, despre care Steward spune că are „un gust ușor asemănător cu sosul de mere, cu o notă de citrice”.

„Am fost programați să privim cu suspiciune fructele maro”

Moșmoanele erau la fel de comune precum merele și perele, iar până relativ recent oamenii încă le consumau. Însă, până la sfârșitul anilor 1950, acestea dispăruseră.

Steward spune că nuanța maro a fructului a fost doar unul dintre motivele pentru care este posibil ca acesta să fi dispărut din fructierele noastre.

„Ca specie umană, am fost programați să privim cu suspiciune fructele maro, în special în ultimii 100 sau 120 de ani”, a explicat ea.

„De unde începe relația noastră cu mâncarea? De la ochi. Suntem atrași de frumusețea lucioasă a unui măr Granny Smith sau a unui Cox's Orange Pippin, de o pară frumoasă sau de niște piersici apetisante.”

Ea adaugă că nici moșmonul nu poate fi consumat înainte de a se dezvolta complet.

După aceea, trebuie lăsată să se coacă și să treacă printr-un proces numit „bletting”, în timpul căruia fructul trece de la o consistență tare la una moale și dulce.

„Acest fruct are nevoie de puțin ajutor”

Ea spune că, într-o lume în care ne-am creat o „mentalitate a gratificării instantanee”, acest lucru înseamnă că este nevoie de răbdare în cazul acestui fruct. Deși este relativ ușor de cultivat, moșmonul trebuie cules de la sfârșitul lunii octombrie până în noiembrie, perioadă în care vremea se poate schimba.

Steward își dorește să vadă moșmonul revenind în atenția oamenilor și ține prezentări despre acest fruct pentru a-i educa pe cei interesați.

Ea a publicat chiar și propria carte despre cultivarea și prepararea moșmoanelor.

„Aș considera că mi-am încheiat misiunea atunci când nu va mai fi nevoie să fac un borcan de jeleu de moșmoane, pentru că toată lumea va ști cu plăcere ce să facă cu propriile moșmoane...acest fruct are nevoie de puțin ajutor.”

Ea a adăugat: „Ai ceva sănătos care nu arată foarte atrăgător, iar dacă aspectul vizual al acestor fructe te deranjează, pur și simplu, așa cum le spun oamenilor, închide ochii.”