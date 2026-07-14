Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate

4 minute de citit Publicat la 15:21 14 Iul 2026 Modificat la 15:21 14 Iul 2026

Copac rar de moșmon descoperit în rezervația naturală lăsată în paragină din Acklam, Marea Britanie. Sursa foto: Middlesbrough Environment City

Trei copaci rari care produceau un fruct extrem de apreciat în perioada medievală în Europa au fost descoperiți într-o rezervație naturală acoperită de vegetație sălbatică. Specialiștii spun că descoperirea oferă o oportunitate de a readuce în atenția publicului o specie aproape uitată.

Copacii de moșmon (Mespilus germanica), o specie cultivată intens în trecut în livezi, au fost găsiți de echipa de horticultură a organizației Middlesbrough Environment City (MEC) în timp ce lucra la fostul amplasament Nature’s World din Acklam, Marea Britanie, potrivit BBC.

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Fructul care a fost popular în Europa timp de secole

Moșmonul era cultivat în mod tradițional în livezi și a atins apogeul popularității în jurul anilor 1600. Cu timpul, fructul a ieșit din atenția publicului, iar până în anii 1950 a devenit aproape complet uitat.

Coordonatorul proiectului de horticultură, Matt Wilson, a declarat că nu auzise anterior despre această specie înainte de a începe lucrările în zonă și că încearcă să afle cât mai multe informații despre ea pentru a putea realiza butași și pentru a contribui la răspândirea copacilor de moșmon.

„Am găsit trei copaci de moșmon pe teren și descoperim lucruri noi tot timpul. Este un copac folosit de sute de ani, încă din perioada Europei medievale”, a spus Wilson.

Un fruct care se consumă doar după maturare specială

Moșmonul are o particularitate neobișnuită: fructele nu sunt consumate imediat după recoltare.

Pentru a deveni comestibile, acestea trec printr-un proces numit „bletting”, prin care fructul este lăsat să se înmoaie și să fermenteze ușor, până când capătă o textură mai moale și o aromă dulce, bogată.

După acest proces, fructul dezvoltă un gust aparte. Matt Wilson a spus că, atunci când l-a încercat, i s-a părut că seamănă cu „curmalele sau perele condimentate”.

În trecut, moșmonul era apreciat tocmai pentru că producea fructe târziu în sezon, spre finalul toamnei, oferind familiilor o sursă de hrană proaspătă într-o perioadă în care alte fructe nu mai erau disponibile.

O încercare de readucere la viață a unei specii uitate

Zona fostului Nature’s World este în prezent acoperită pe alocuri de vegetație sălbatică, iar echipa Middlesbrough Environment City încearcă să readucă întregul spațiu la o utilizare activă.

Descoperirea celor trei copaci de moșmon este considerată o ocazie de a educa publicul despre această specie rară și despre posibilitatea cultivării unor fructe mai puțin cunoscute chiar și în grădinile obișnuite.

„Încercăm să oferim mai multe dovezi că oamenii pot cultiva astfel de alimente în propria grădină și că oricine poate face acest lucru”, a explicat Matt Wilson.

Copacii de moșmon, odinioară obișnuiți în livezile europene, ar putea reveni astfel în atenția iubitorilor de plante și a celor interesați de soiuri tradiționale de fructe aproape dispărute.

Unde mai există moșmoni în Europa

Moșmonul poate fi întâlnit în mai multe țări europene, mai ales în zonele cu climă temperată:

Marea Britanie – unde a fost foarte popular în Evul Mediu și în perioada Tudorilor, dar a devenit o raritate în secolul XX;

– unde a fost foarte popular în Evul Mediu și în perioada Tudorilor, dar a devenit o raritate în secolul XX; Franța – unde este cunoscut sub numele de néflier și încă apare în unele grădini tradiționale;

– unde este cunoscut sub numele de néflier și încă apare în unele grădini tradiționale; Germania – de unde provine și numele botanic germanica, deși specia nu este exclusiv germană;

– de unde provine și numele botanic germanica, deși specia nu este exclusiv germană; Italia – unde este numit nespolo comune și este cultivat în anumite regiuni;

– unde este numit nespolo comune și este cultivat în anumite regiuni; Spania și Portugalia – unde apare în colecții de pomi vechi și livezi tradiționale;

– unde apare în colecții de pomi vechi și livezi tradiționale; Țările din Europa Centrală și de Est – unde a fost cultivat în trecut în gospodării.

În ultimii ani, moșmonul a început să revină în atenție datorită interesului pentru soiuri tradiționale, biodiversitate și grădinărit ecologic.

Există moșmoni în România?

Da. Moșmonul există în România, dar este un pom destul de rar și mai puțin cunoscut publicului larg.

În trecut, era întâlnit în special în grădinile țărănești și în livezile tradiționale, fiind apreciat pentru faptul că oferea fructe târzii, după ce alte specii își încheiau sezonul. Astăzi poate fi găsit mai ales:

în gospodării vechi din zone rurale;

în grădini botanice și colecții de plante;

la pasionați de soiuri tradiționale de pomi fructiferi;

uneori spontan, în zone de deal și păduri de foioase.

Fructul moșmonului este mic, rotund, de culoare brun-gălbuie, cu o formă ușor turtită. Nu se consumă imediat după cules, deoarece este tare și astringent. Are nevoie de „bletting” (învechire/maturare după recoltare), când pulpa se înmoaie și devine dulce, cu o aromă descrisă adesea ca un amestec între măr copt, pară condimentată, caramel și fructe uscate.

De ce a dispărut din grădinile românilor?

Declinul moșmonului a avut mai multe cauze:

popularitatea mai mare a merilor, perilor și prunilor, considerați mai productivi;

schimbarea preferințelor consumatorilor, care au favorizat fructele ce pot fi consumate imediat;

industrializarea agriculturii și dispariția multor livezi tradiționale;

aspectul mai puțin atractiv al fructului înainte de maturare.

Totuși, moșmonul este un pom rezistent, care suportă bine frigul și seceta, iar în ultimii ani este redescoperit de cultivatorii interesați de soiuri vechi și de diversificarea grădinilor.