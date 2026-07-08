Cele mai bune locuri din Europa unde poți mânca pizza. Cu excepția Italiei

De la Londra la Zagreb, premiile Top Pizza Europa 2026 arată care sunt cele mai bune locuri unde poți mânca pizza pe continent. FOTO: Instagram Baldoria Spania

De la Londra la Zagreb, premiile Top Pizza Europa 2026 arată care sunt cele mai bune locuri unde poți mânca pizza pe continent. Italia va rămâne întotdeauna regina pizzei, dar clasamentul arată ce are de oferit restul Europei, scrie Euronews.

Potrivit curatorilor ghidului, Barbara Guerra, Luciano Pignataro și Albert Sapere, scena europeană a pizzei nu dă semne de încetinire. Tocmai de aceea, ediția din 2026 a extins clasamentul.

"Pentru cea de-a zecea ediție am decis să creștem lista la 60 de poziții în clasament", au spus aceștia. "Un ghid european care include 200 de pizzerii de pe continent, distribuite în 35 de țări, reprezintă o muncă uriașă de cercetare făcută de inspectorii noștri, cărora le mulțumim sincer."

Cine ocupă primul loc

În clasamentul general al celor 200 de pizzerii, ghidul din 2026 este dominat de Spania, cu 29 de localuri incluse, urmată de Franța, cu 24, și de Anglia, cu 22. Capitalele acestor țări sunt, de asemenea, cele mai bine reprezentate. Parisul are 17 pizzerii în clasament, Londra are 15, iar Madridul are nouă. Clasamentul arată astfel că pizza nu mai este de mult timp un fenomen limitat la Italia.

Napoli on the Road, o pizzerie din cartierul Soho din Londra, ocupă primul loc pentru al treilea an consecutiv. Fondată de Michele Pascarella, ideea a pornit de la o tricicletă echipată cu un cuptor pe lemne, cu care pizza era dusă pe străzile Londrei și în piețele de producători. De la acest început modest, proiectul lui Pascarella a ajuns să aibă trei locații în Londra. Potrivit ghidului, aluatul de la Napoli on the Road este elementul care face diferența, iar calitatea este constantă în toate restaurantele.

"Aluatul este unul dintre cele mai reușite elemente. Ușor, aerat și gândit să susțină toppinguri adesea originale, dar niciodată excesive", notează ghidul. "Locațiile din Chiswick, Richmond și Soho confirmă aceeași abordare, oferind o experiență atent construită, animată și ușor de recunoscut."

Pentru a doua cea mai bună pizzerie de pe continent, clasamentul ne duce în Spania, la Baldoria. Situată în cartierul Golden Mile din Madrid, această pizzerie, al cărei nume sugerează o mare petrecere, aduce un omagiu bucătăriei italiene tradiționale, folosind ingrediente importate din Italia. Meniul include aperitive, pizza, paste, feluri principale și deserturi. Printre opțiuni se numără Tiradito alla Puttanesca, un preparat din doradă marinată, servită cu coulis de măsline, capere și ceapă, urmată de clasica pizza Margherita în stil napolitan.

Dincolo de mâncare, curatorii ghidului laudă decorul vibrant, servirea rapidă și atentă, dar și muzica live, care contribuie la o experiență completă la restaurant.

Locul al treilea în clasamentul din 2026 este ocupat de IMperfetto, o pizzerie din Puteaux, în vestul Parisului, Franța. Aflată în afara capitalei, mica pizzerie are doar câteva locuri la interior și servește preparate napolitane cu ingrediente proaspete, arome distincte și un echilibru bine construit.

Curatorii ghidului recomandă Margherita Pop de la IMperfetto, preparată cu provolone delicat, piper și parmezan maturat 60 de luni, descrisă drept "intensă și bine construită".

Top 20 pizzerii din Europa în 2026

1. Napoli on the Road - Londra, Anglia

2. Baldoria - Madrid, Spania

3. IMperfetto – Puteaux, Franța

4. 50 Kalò - Londra, Anglia

5. Sartoria Panatieri - Barcelona, Spania

6. Pizza Zulu - Fürth, Germania

7. nNea - Amsterdam, Țările de Jos

8. Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Slovacia

9. Forno d’Oro - Lisabona, Portugalia

10. Via Toledo - Viena, Austria

11. Fratelli Figurato - Madrid, Spania

12. Surt - Copenhaga, Danemarca

13. Stile Napoletano - Chester, Anglia

14. Oura - Santiago de Compostela, Spania

15. La Piola Pizza - Bruxelles, Belgia

16. Demaio - Bilbao, Spania

17. Balmesina - Barcelona, Spania

18. Zielona Górka - Pabianice, Polonia

19. Matto Napoletano - Skopje, Republica Macedonia de Nord

20. Franko’s Pizza & Bar - Zagreb, Croația

Primele 20 de pizzerii din clasamentul Top Pizza Europa 2026 se califică automat pentru topul celor mai bune 100 de pizzerii din lume, care va fi anunțat pe 15 septembrie 2026, la Teatro Mercadante din Napoli, Italia.