De ce este periculos să gătești cu apă fierbinte de la robinet. Greșeala pe care majoritatea românilor o fac

Pentru gătit și băut este mai bine să pornim de la apă rece și să o încălzim ulterior. Foto: Getty Images

Când punem apa la fiert pentru paste, orez sau alte cereale, poate părea mai simplu să umplem direct oala cu apă caldă de la robinet. Economisim câteva minute, însă acest mic truc poate avea și un dezavantaj. Specialiștii în siguranța instalațiilor sanitare și sănătatea mediului avertizează că apa caldă de la robinet poate conține mai mulți contaminanți decât cea rece, printre care plumb și alte metale, iar cercetări recente indică și posibilitatea prezenței unor particule de microplastic, potrivit Eating Well.

Soluția este însă foarte simplă: pentru gătit și băut, este mai bine să pornim de la apă rece și să o încălzim ulterior.

De ce apa caldă poate prelua mai mulți contaminanți

Instalațiile sanitare din locuințe, țevile, racordurile și boilerele sau încălzitoarele de apă, nu sunt concepute în același mod pentru utilizarea apei calde și a celei reci.

„Apa caldă din instalațiile clădirilor nu este testată”, explică Andrew Whelton, profesor la Lyles School of Civil and Construction Engineering din cadrul Universității Purdue. Potrivit specialistului, țevile, racordurile și încălzitoarele de apă sunt certificate pentru utilizarea în scopuri precum băutul și gătitul în cazul aplicațiilor cu apă rece.

Temperatura influențează însă cantitatea de substanțe care poate trece din materialele instalației în apă.

„Apa caldă extrage, în general, substanțele chimice din instalațiile sanitare mai repede și într-o măsură mai mare decât apa rece. Prin urmare, apa caldă poate avea niveluri mai ridicate de substanțe chimice decât apa rece”, spune Whelton.

Tom Neltner, inginer chimist și avocat specializat în siguranța substanțelor chimice, explică fenomenul printr-un principiu simplu de chimie. Cu cât temperatura apei este mai mare, cu atât crește probabilitatea ca plumbul și alte substanțe din materialele care intră în contact cu apa să se desprindă și să ajungă în aceasta.

Și caracteristicile apei contează. PH-ul, duritatea și nivelul de clor din sistemul de alimentare pot influența cantitatea de substanțe care migrează din instalații în apă.

Ce se întâmplă în rezervorul încălzitorului de apă

În cazul sistemelor care folosesc un rezervor pentru încălzirea apei, apare o problemă suplimentară. Potrivit lui Whelton, rezervoarele pot funcționa în timp ca niște camere de sedimentare, în care particulele din apă se depun pe fundul vasului.

Neltner atrage atenția și asupra unei componente întâlnite în multe astfel de rezervoare: anodul de sacrificiu. Acesta este conceput să se corodeze în locul rezervorului, contribuind astfel la prelungirea duratei sale de funcționare.

„Dacă anodul este fabricat din zinc, acesta poate fi o sursă de plumb, deoarece zincul este frecvent contaminat cu niveluri ridicate de plumb”, explică specialistul.

În rezervor se poate acumula și plumb provenit din conductele de alimentare. Sedimentele pot fi ulterior antrenate din nou în apă de vibrații sau de o creștere bruscă a debitului.

Apa rece de la robinet nu trece însă prin rezervorul de încălzire, motiv pentru care nu este expusă acestor surse suplimentare de contaminare.

Nici instalațiile moderne nu sunt complet lipsite de riscuri

Țevile mai vechi, în special cele care conțin lipituri cu plumb sau conducte galvanizate, sunt cunoscute drept surse potențiale de contaminare cu metale. Dar faptul că o instalație este nouă nu înseamnă automat că riscul dispare.

„Orice material care conține plumb poate fi o sursă”, avertizează Neltner.

Specialistul atrage atenția inclusiv asupra unor fitinguri din alamă și bronz, care pot conține plumb. Abia în 2024 standardele din industrie au devenit mai stricte în ceea ce privește cantitatea de plumb care poate fi eliberată din bateriile și robinetele noi.

Apa caldă poate favoriza și desprinderea microplasticelor

Problema nu se limitează însă la metale. Unele cercetări sugerează că instalațiile din plastic pot elibera și particule microscopice de plastic în apă.

O analiză publicată într-o revistă științifică și evaluată de specialiști a arătat că suprafața interioară a conductelor din plastic se poate deteriora în timp, poate crăpa sau exfolia, eliberând particule microscopice în apa care circulă prin instalație.

Temperatura pare să accelereze acest proces.

O meta-analiză publicată în 2025, care a analizat mai multe studii despre recipiente din plastic, a constatat că eliberarea microplasticelor crește odată cu temperatura apei. În cazul unuia dintre tipurile de plastic analizate, cantitatea de particule eliberate la 60 de grade Celsius era cu aproape o treime mai mare decât la 5 grade Celsius.

Aplicat instalațiilor casnice, acest lucru sugerează că apa fierbinte care circulă prin țevi și racorduri din plastic îmbătrânite ar putea prelua mai multe particule de microplastic decât apa rece.

Fierberea nu elimină metalele sau microplasticele

Faptul că apa urmează să fie fiartă nu rezolvă problema contaminanților proveniți din instalații.

„Fierberea poate distruge bacteriile și alte microorganisme, însă nu elimină metale precum plumbul, care ar fi putut ajunge în apă din încălzitor sau din instalațiile sanitare”, explică Dani Dominguez, dietetician și fondatoarea SunBright Wellness.

Același principiu se aplică și particulelor de microplastic deja prezente în apă. Fierberea nu le îndepărtează.

De aceea, recomandările de sănătate publică din Statele Unite pornesc de la o regulă simplă: pentru băut și gătit, folosiți apă rece de la robinet, apoi încălziți-o.

Cum reducem simplu expunerea

Nu este nevoie de echipamente speciale sau de schimbări complicate în bucătărie.

Folosiți apă rece și încălziți-o ulterior. Este cea mai simplă măsură pentru a reduce posibilitatea ca substanțe din instalații să ajungă în mâncare.

Lăsați apa să curgă puțin dacă a stat în țevi. Dacă apa nu a fost folosită câteva ore, este recomandat să lăsați robinetul să curgă pentru scurt timp înainte de a o folosi la gătit sau pentru băut. Apa care a stat în instalații are mai multe șanse să preia contaminanți.

Curățați periodic rezervorul încălzitorului de apă. Sedimentele se pot acumula pe fundul rezervorului și pot conține inclusiv metale. Neltner recomandă golirea periodică a rezervorului prin robinetul special, urmând instrucțiunile producătorului. Procedura poate ajuta și la îndepărtarea depunerilor minerale și la menținerea eficienței aparatului.

Folosiți un fierbător electric dacă vreți să economisiți timp. Dacă motivul pentru care alegeți apa caldă de la robinet este viteza, un fierbător electric poate fi o alternativă mai rapidă. Potrivit lui Neltner, apa încălzită astfel ar trebui să aibă niveluri mai mici de contaminanți proveniți din instalațiile sanitare.

Un obicei simplu care poate face diferența

Mulți oameni nu știu că apa caldă de la robinet poate prezenta un risc mai mare de contaminare decât apa rece.

„Personal, nu am știut despre problema apei calde până când nu am ajuns la 20 și ceva de ani. Nu mi-a spus nimeni acest lucru și am aflat discutând cu ingineri care lucrează în domeniu”, spune Andrew Whelton.

Schimbarea este una cât se poate de simplă: în loc să umplem oala cu apă caldă de la robinet pentru a economisi câteva minute, este mai bine să folosim apă rece și să o încălzim pe aragaz, pe plită sau într-un fierbător electric.

Astfel, nu schimbăm modul în care gătim, ci doar robinetul de la care începem.