Furnici servite pe post de garnitură la desert într-un restaurant cu stele Michelin din Seul. Proprietarul riscă închisoarea

2 minute de citit Publicat la 11:57 22 Iul 2026 Modificat la 11:58 22 Iul 2026

Proprietarul unui restaurant cu stele Michelin din Seul riscă închisoarea pentru că a folosit furnici ca garnitură pentru desert FOTO: Getty Images

Procurorii sud-coreeni au cerut un an de închisoare pentru proprietarul unui restaurant cu stele Michelin, acuzat că a folosit furnici ca garnitură pentru desert.

Furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consumul uman în baza legislației țării, potrivit BBC, care citează presa locală. Lista speciilor aprobate include, printre altele, lăcuste, cosași și greieri.

Luni, procurorii au cerut, de asemenea, ca restaurantul din Seul, care deține două stele Michelin, să fie amendat cu 20 de milioane de woni sud-coreeni (13.510 dolari).

Proprietarul a recunoscut că a servit furnici, dar a susținut că acestea au fost folosite într-o „mică parte” a meniului restaurantului (alcătuit din 15 preparate), ca topping pentru sorbeturi, iar clienții au fost informați că puteau opta pentru toppinguri fără furnici.

Cazul a ieșit la lumină după ce oficiali ai Ministerului pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor au găsit recenzii postate online de clienți, însoțite de fotografii ale unor preparate presărate cu furnici.

Anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici, importate din SUA și Thailanda, au fost folosite în mai multe preparate pe parcursul a patru ani.

De asemenea, autoritățile sanitare au constatat că restaurantul folosea furnici care „conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite”, potrivit unui articol publicat de The Chosun Daily.

Autoritățile sud-coreene iau în considerare mai multe criterii atunci când decid dacă insectele pot fi aprobate ca aliment. Printre acestea se numără riscurile pentru siguranța alimentară, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea ca insectele să fie crescute și procesate în condiții igienice.

În apărarea lui, proprietarul restaurantului a susținut că doar 60% dintre clienți au ales să încerce furnicile, în timp ce restul a primit alternative precum oțet fermentat și flori comestibile.

El a adăugat că restaurante din alte țări, precum Australia, Danemarca și Regatul Unit, folosesc, de asemenea, furnici ca ingrediente.

Documentele instanței nu au dezvăluit numele restaurantului și nici pe cel al proprietarului. În Coreea de Sud există zece restaurante, toate situate în capitala Seul, care au fost distinse cu două stele Michelin.

Ghidul Michelin acordă până la trei stele restaurantelor pe baza calității ingredientelor, gustului preparatelor, tehnicii de gătit, personalității chef-ului și consecvenței.

Două stele indică restaurante care oferă „o bucătărie excelentă” și „merită să faci un ocol” pentru ele, potrivit criteriilor Michelin.

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie.

Furnicile sunt consumate și, uneori, chiar apreciate ca delicatese în mai multe culturi din Asia, Africa și America Latină. Furnicile țesătoare și ouăle lor sunt folosite în bucătăria thailandeză și cambodgiană, în timp ce în Columbia, furnicile regină sunt la fel de prețuite ca icrele de caviar.