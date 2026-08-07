Îl cheamă „Victor” și e un castravete care arată ca un micro-pepene: Leguma omologată în România apare, în premieră, pe piață

Castravetele mexican, Melothria scabra Naudin. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Castravetele mexican „Victor”, un soi aclimatizat și omologat în România de cercetătorii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău, urmează să fie scos la vânzare pentru prima dată. Specialiștii estimează că noua legumă ar putea deveni rapid una dintre atracțiile pieței datorită aspectului său neobișnuit și proprietăților nutritive.

Originar din America Centrală, castravetele mexican (Melothria scabra Naudin), numit popular și „cucamelon”, este cultivat în prezent în Africa, Asia, Europa și America de Nord. La Buzău, cercetătorii au reușit aclimatizarea speciei și au creat soiul românesc „Victor”, omologat în anul 2022.

Fructele seamănă cu niște pepeni verzi în miniatură, au dimensiunea unui bob mare de strugure, o lungime medie de aproximativ trei centimetri și o greutate de circa 3,5 grame. La maturitatea de consum, au culoarea verde deschis, cu dungi verde închis, iar gustul este crocant, răcoritor și ușor acrișor, rezultat din combinația dintre aroma castravetelui obișnuit și cea a lămâii.

› Vezi galeria foto ‹

Ce gust și vitamine are castravetele „Victor”

„Fructele castravetelui mexican (Melothria scabra Naudin), asemănătoare unor pepeni verzi în miniatură, impresionează prin aspectul deosebit, gustul crocant și răcoritor, cu o discretă aromă citrică, fiind apreciate atât pentru consumul în stare proaspătă, cât și pentru salate, aperitive și, în special, pentru murături, unde își păstrează foarte bine textura fermă”, a explicat Ovidia Agapie, cercetător la SCDL Buzău, pentru Agro TV.

Pe lângă utilizările culinare, cercetătorii spun că leguma are și o valoare nutritivă importantă.

„Pe lângă valoarea sa gastronomică, castravetele mexican se remarcă și prin conținutul de compuși bioactivi, precum vitamina C, polifenoli, flavonoide și carotenoizi, substanțe recunoscute pentru rolul lor antioxidant. Studiile de specialitate sugerează că acești compuși contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și susțin o alimentație echilibrată și sănătoasă.

De asemenea, fructele au un conținut ridicat de apă, sunt sărace în calorii și reprezintă o sursă de fibre alimentare, fiind potrivite pentru o dietă diversificată”, transmit cercetătorii de la SCDL Buzău.

„Poate fi cultivat atât în grădinile familiale, cât și în fermele horticole”

Unul dintre avantajele soiului „Victor” este adaptarea foarte bună la condițiile pedoclimatice din România. Planta are un port cățărător, valorifică eficient spațiul pe verticală și oferă producții ridicate pe toată perioada de vegetație, fiind potrivită atât pentru grădinile familiale, cât și pentru fermele horticole.

„Planta are o creștere viguroasă, cu port cățărător, valorifică eficient spațiul pe verticală și produce un număr mare de fructe pe întreaga perioadă de vegetație. Datorită aspectului ornamental și productivității ridicate, poate fi cultivat atât în grădinile familiale, cât și în fermele horticole, oferind consumatorilor o legumă inedită, gustoasă și cu un important potențial nutritiv”, a subliniat Ovidia Agapie.

Soiul românesc „Victor”, omologat în 2022, este rezultatul cercetărilor desfășurate la SCDL Buzău și marchează un nou pas în diversificarea speciilor legumicole disponibile pentru agricultorii și consumatorii din România.