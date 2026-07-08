Diplomația culinară a lui Erdogan. Meniul de la dineul pentru liderii NATO: pide cu unt și miere, mantı cu iaurt afumat, Sutlu Nuriye

Cina oferită în onoarea liderilor prezenți la reuniune s-a transformat într-un adevărat moment de diplomație gastronomică, cu preparate alese din mai multe regiuni ale Anatoliei. FOTO X

Summitul liderilor NATO de la Ankara a adus pe scena internațională și aromele bucătăriei turcești. Cina oferită în onoarea liderilor prezenți la reuniune s-a transformat într-un adevărat moment de diplomație gastronomică, cu preparate alese din mai multe regiuni ale Anatoliei.

Meniul a inclus specialități precum pide coaptă în cuptor de piatră, iaurt afumat de Denizli, mantî de Kayseri, anghinare sakiz din Urla și coaste de vită gătite lent. Preparatele tradiționale au fost reinterpretate cu note moderne de bucătari, iar seara s-a încheiat cu Sutlu Nuriye, servit alături de înghețată de Maraș.

Summitul NATO desfășurat la Ankara a rămas important nu doar prin deciziile politice și militare luate, ci și prin modul în care Turcia și-a prezentat cultura gastronomică în fața liderilor mondiali. La cina de gală organizată în onoarea reuniunii, invitații au primit un meniu special, construit pentru a reflecta istoria, diversitatea și bogăția bucătăriei turcești. Pe parcursul serii, preparatele au adus în farfurii ingrediente locale din întreaga Anatolie, scrie haberler.com.

Cina a început cu pide coaptă în cuptor de piatră, considerată un simbol al ospitalității turcești, și cu legume sotate în ulei de măsline, un element important al bucătăriei locale. Una dintre combinațiile remarcate la începutul mesei a fost cea dintre untul de Trabzon și mierea karakovan de Hizan, reunind astfel arome din regiunea Mării Negre și din estul Anatoliei.

FOTO: haberler.com

Aperitivele au fost completate de iaurtul afumat de Denizli, combinat cu ierburi proaspete din zona Egeei și a Mediteranei. Preparatul a fost gândit pentru a aduce o aromă ușor afumată și o notă distinctă pe palat.

La meniul cald intermediar, în centrul meniului s-a aflat mantı de Kayseri, unul dintre cele mai cunoscute preparate ale bucătăriei turcești. De această dată, preparatul tradițional a fost reinterpretat de bucătari într-o variantă modernă. Mantı-ul a fost servit cu iaurt afumat de Denizli și pastă de roșii afumată de Ayaș, produs cu indicație geografică. Combinația de arome afumate și intense a fost prezentată drept una dintre surprizele serii.

Felul principal a oferit opțiuni atât pentru iubitorii de pește, cât și pentru cei care preferă carnea roșie. Bibanul de mare, cu gustul său fin și ușor, a fost una dintre variante, în timp ce liderii care au ales carne au primit coaste de vită gătite lent, până când au devenit foarte fragede.

Garniturile au pus din nou accentul pe produsele locale și pe diversitatea bucătăriei turcești. Tarama, anghinarea sakız din Urla și sarmalele în foi de viță de Tokat au creat o combinație între aromele Egeei și cele ale Anatoliei Centrale.

Beştepe'de NATO liderlerine sunulan menü:



Baslangıç:



Taş Fırın Pide

Trabzon Tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile



Zeytinyağlı Sebze Sote

Yanık Denizli Yoğurdu ile



Ara Sıcak:

Kayseri Mantısı

Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile



Ana Yemek:

Deniz Levreği

Tarama,… pic.twitter.com/YzyZhDsJ0a — Conflict (@ConflictTR) July 7, 2026

Unul dintre cele mai discutate preparate ale serii a fost pilaful de firik, un tip de grâu verde afumat, aromatizat cu unt ars de Trabzon și îmbogățit cu vinete coapte și ciuperci. Aroma afumată a grâului firik a fost prezentată ca o trimitere la profunzimea și tradițiile culinare ale Anatoliei.

Seara s-a încheiat cu deserturi reprezentative pentru bucătăria turcească. Liderilor le-a fost servit Sutlu Nuriye, considerat unul dintre cele mai fine și mai ușoare deserturi cu sirop. Desertul a fost completat de celebra înghețată de Maraș, de o spumă de fistic de Antep pregătită prin tehnici moderne de gastronomie și de o aromă răcoritoare de bergamotă.

Cina de la Ankara a fost prezentată ca un moment de diplomație culinară, în care Turcia a încercat să aducă în prim-plan nu doar relațiile diplomatice, ci și cultura sa gastronomică veche de secole, munca producătorilor locali și viziunea bucătarilor turci contemporani.