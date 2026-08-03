Beneficiile nutriționale ale semințelor de achi: Ingredientul tradițional din Nigeria, care îngroașă supa, poate proteja inima

3 minute de citit Publicat la 13:59 03 Aug 2026 Modificat la 13:59 03 Aug 2026

Supă tradițională oha din Nigeria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Semințele de achi sunt un ingredient tradițional folosit în special în Nigeria, mai ales în preparatele culinare din sud-estul țării. Deși sunt puțin cunoscute în România, aceste semințe sunt apreciate în bucătăria africană pentru rolul lor de agent natural de îngroșare a supelor, dar și pentru conținutul de nutrienți.

Semințele de achi provin de la arborele Brachystegia eurycoma, o specie originară din Africa de Vest. Acestea sunt mici, plate, rotunde și uscate, iar în mod tradițional sunt măcinate sub formă de pudră și adăugate în supe pentru a le oferi o consistență mai densă.

În Nigeria, una dintre cele mai cunoscute preparate este achi soup, o supă tradițională în care semințele de achi sunt folosite pentru îngroșare. Rețetele pot include carne, pește uscat, scoici periwinkle, ardei iute, frunze de uziza, raci, ulei de palmier, ceapă, sare și condimente.

Pe lângă rolul culinar, achi este considerat un aliment nutritiv. Dieticianul Ibrahim Abdulsalam Bichi spune că semințele conțin proteine, grăsimi sănătoase, fibre, carbohidrați, vitamine și minerale, substanțe care ajută organismul să crească, să se mențină puternic și să funcționeze normal, potrivit BBC.

Ce sunt semințele de achi și cum sunt folosite în Nigeria

Semințele de achi sunt cunoscute în comunitățile din sud-estul Nigeriei de generații întregi. Ele sunt folosite în principal pentru prepararea supelor tradiționale, unde au rolul de a lega ingredientele și de a crea o textură cremoasă.

După măcinare, pudra de achi este adăugată în mâncare pentru a îngroșa preparatul. Unele supe preparate cu achi pot fi păstrate și consumate mai multe zile, iar aroma lor devine mai intensă în timp.

Totuși, achi nu este doar un ingredient pentru consistență. Datorită profilului său nutrițional, semințele sunt apreciate ca parte a unei alimentații tradiționale echilibrate.

Beneficiile pentru sănătate ale semințelor de achi

Potrivit dieticianului Ibrahim Abdulsalam Bichi, consumul de achi poate avea mai multe beneficii pentru organism.

1. Achi ajută la dezvoltarea și repararea organismului

Semințele de achi sunt o sursă de proteine, nutrienți esențiali pentru dezvoltarea mușchilor și repararea țesuturilor.

Proteinele sunt importante pentru:

creșterea sănătoasă a copiilor;

menținerea forței fizice la adulți;

recuperarea organismului după perioade de boală.

2. Achi oferă energie organismului

Semințele conțin carbohidrați și grăsimi sănătoase, care furnizează energie pentru activitățile zilnice.

Un aport suficient de alimente bogate în energie poate ajuta la reducerea oboselii și la menținerea unui nivel bun de activitate fizică.

3. Susține digestia

Fibrele din semințele de achi pot ajuta sistemul digestiv să funcționeze mai bine.

Fibrele contribuie la:

prevenirea constipației;

îmbunătățirea digestiei;

menținerea sănătății intestinale;

reglarea tranzitului intestinal.

De asemenea, consumul de fibre poate oferi o senzație mai lungă de sațietate după masă.

4. Achi poate susține sănătatea inimii

Fibrele și grăsimile sănătoase din achi pot contribui la reducerea colesterolului rău din organism.

Acest lucru poate ajuta la menținerea sănătății inimii și la susținerea unei circulații sanguine normale.

5. Achi poate ajuta la controlul glicemiei

Conținutul de fibre al semințelor de achi poate încetini absorbția zahărului în sânge.

Astfel, consumul acestora poate contribui la evitarea creșterilor bruște ale glicemiei după mese.

Acest aspect poate fi util persoanelor care au diabet, atunci când achi este consumat în cantități potrivite și într-o dietă echilibrată.

6. Achi contribuie la sănătatea oaselor

Semințele de achi conțin minerale precum calciu și fosfor, importante pentru dezvoltarea și menținerea oaselor și dinților.

Oasele puternice sunt importante pentru:

dezvoltarea copiilor;

mobilitatea organismului;

sănătatea sistemului osos la adulți.

7. Achi ajută la formarea sângelui

Semințele conțin fier, un mineral necesar pentru producerea sângelui.

Fierul ajută organismul să transporte oxigen către țesuturi, iar un aport suficient poate contribui la reducerea stărilor de slăbiciune și oboseală.

8. Achi poate susține controlul greutății

Datorită combinației de fibre și proteine, semințele de achi pot ajuta la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Acest lucru poate reduce consumul excesiv de alimente și poate sprijini menținerea unei greutăți sănătoase.

9. Achi poate proteja organismul

Semințele de achi conțin compuși naturali din plante care pot ajuta la protejarea celulelor împotriva deteriorării.

Acești nutrienți contribuie la sănătatea generală și susțin mecanismele naturale de apărare ale organismului.

Cum trebuie consumate semințele de achi

Dieticianul Ibrahim Abdulsalam Bichi recomandă ca semințele de achi să fie curățate, procesate și gătite corespunzător înainte de consum.

Procesarea corectă este importantă pentru ca semințele să fie mai ușor de digerat și pentru ca organismul să poată utiliza mai eficient nutrienții pe care îi conțin.

Deși achi nu este un aliment obișnuit în România, semințele reprezintă un exemplu de ingredient tradițional african care combină rolul culinar cu un profil nutritiv bogat.

Consumate ca parte a unei alimentații echilibrate, semințele de achi pot contribui la aportul de proteine, fibre și minerale necesare organismului.