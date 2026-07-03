Tăițeii cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate

În Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate (RNRC) se regăsesc 46 de produse, printre care tăițeii cu ouă / foto: Getty Images

Tăiţeii cu ouă au intrat în Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate, a anunţat, vineri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe pagina sa de Facebook.

„Noutăţi cu gust din Registrul Reţetelor Consacrate! De astăzi, tăiţeii cu ouă au reţetă oficială! Vă amintiţi de duminicile în familie, cu miros de supă caldă de pui şi tăiţei de casă, galbeni şi subţiri, tăiaţi cu grijă pe masa din bucătărie? Avem veşti bune! Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate se îmbogăţeşte de astăzi, 3 iulie 2026, cu un nou produs iubit de toţi românii: tăiţeii cu ouă.

Ce înseamnă o 'Reţetă Consacrată'? Listă de materii prime, ingrediente, proporţii şi proces tehnologic, necesare pentru obţinerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975", se arată în postare.

Practic, în cazul unui produs cu eticheta de "reţetă consacrată" există garanţia unui produs curat şi sigur, realizat după reguli stricte: ingrediente de calitate superioară (făină de grâu atent selecţionată, cu un conţinut ridicat de proteine şi melanj de ouă), fără aditivi ascunşi.

Producătorii pot atesta şase sortimente diferite - de la tăiţeii cu două ouă, până la cei "extrem de bogaţi şi hrănitori", cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină.

"Testul suprem din farfurie: Standardul garantează că, după fierbere, tăiţeii îşi păstrează forma, sunt elastici şi nu se lipesc între ei. Exact aşa cum trebuie să fie!

De la cernerea obligatorie a făinii, până la uscarea lentă la temperaturi controlate (26 - 36 grade C) pentru a păstra proprietăţile aluatului, fiecare etapă este monitorizată pentru ca produsul final să aibă o valabilitate de 8 luni în condiţii optime de depozitare", mai notează MADR.

În Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate (RNRC) se regăsesc 46 de produse.