Care este secretul cafelei perfecte preparate acasă. Greșeala pe care mulți o fac

Gustul cafelei este influențat de fiecare pas de preparare al cafelei. Sursa foto: Getty Images

O cafea preparată acasă, și nu la un espressor autumat, ci la ibric sau la un simplu French Press, poate avea un gust excelent, însă rezultatul depinde de câteva detalii pe care mulți le ignoră. De la tipul de apă folosit până la gradul de măcinare și timpul de infuzare, fiecare pas influențează aroma din ceașcă, potrivit The Guardian.

Ben Kovar, coordonator al departamentului de cafea din cadrul unei prăjitorii britanice, spune că primul lucru în care merită investit este o râșniță de calitate.

„Cafeaua este unul dintre acele domenii în care poți investi cât timp și câți bani îți dorești. Totuși, o râșniță bună face o diferență uriașă. Dacă pregătești cafea doar pentru una sau două persoane, o râșniță manuală este o alegere foarte bună, pentru că plătești pentru mecanismul de măcinare, nu pentru componentele electrice”, explică acesta.

Specialistul recomandă, dacă nu există o râșniță acasă, ca boabele să fie măcinate într-o cafenea de specialitate. Deși cafeaua măcinată proaspăt înainte de preparare este ideală, o râșniță profesională poate oferi un rezultat chiar mai bun, cu condiția ca punga de cafea să fie consumată în cel mult două săptămâni.

Cafeaua nu trebuie fiartă

Potrivit lui Ben Kovar, aproape 98% dintr-o cafea filtrată este apă, astfel că aceasta influențează decisiv gustul final. Apa foarte dură poate afecta aroma, motiv pentru care un filtru de apă poate fi o investiție utilă. La fel de importantă este și temperatura: cafeaua nu trebuie fiartă, și nici apa nu ar trebui turnată imediat după ce fierbe, ci lăsată aproximativ 30 de secunde să se răcească ușor. Aceasta este greșeala pe care mulți o fac.

Pentru o cafea reușită, specialistul recomandă și folosirea unui cântar de bucătărie.

„Trebuie să cunoști exact cantitatea de cafea, cantitatea de apă și timpul de preparare. Dacă ai aceste trei variabile sub control, poți obține rezultate constante”, spune el.

60 de grame de cafea la un litru de apă

Raportul recomandat este de aproximativ 60 de grame de cafea la un litru de apă. Pentru o cană de 250 de mililitri sunt suficiente aproximativ 15 grame de cafea măcinată.

Barista și autorul James Hoffmann recomandă ca băutura să fie lăsată la infuzat timp de patru minute. După acest interval, crusta formată la suprafață trebuie amestecată ușor cu o lingură, iar spuma și particulele rămase la suprafață se îndepărtează.

Pasul peste care este bine să nu sari

Urmează un pas pe care mulți îl sar.

Hoffmann recomandă să mai aștepți încă cel puțin cinci minute înainte de a coborî pistonul. În plus, acesta nu trebuie împins până la fundul recipientului, deoarece astfel zațul este pus din nou în mișcare și poate ajunge în cafea. Pistonul ar trebui să rămână chiar la suprafața lichidului, iar cafeaua să fie turnată încet. Pentru un gust uniform, este indicat ca întreaga cantitate să fie turnată imediat în cești sau într-o altă carafă.

Chiar și respectând toate aceste recomandări, obținerea cafelei perfecte presupune și puțină experimentare.

„Schimbă câte un singur lucru pe rând. Dacă băutura este prea tare, adaugă mai multă apă sau folosește mai puțină cafea. Dacă modifici mai multe variabile în același timp, nu vei ști ce a influențat rezultatul. În timp, vei găsi rețeta care ți se potrivește”, este sfatul specialistului.