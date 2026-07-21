„Trump nu uită”. Furie la Casa Albă după ce Ed Miliband a fost numit în funcția de ministru de Externe

5 minute de citit Publicat la 21:56 21 Iul 2026 Modificat la 21:57 21 Iul 2026

Cei doi politicieni se atacă reciproc de peste un deceniu. Foto: Getty Images

Casa Albă este „profund îngrijorată” de numirea lui Ed Miliband în funcția de ministru de Externe și l-ar fi avertizat pe premierul Andy Burnham că Donald Trump nu a uitat declarațiile usturătoare pe care fostul lider laburist le-a făcut despre el în trecut, potrivit The Independent.

Noul premier Andy Burnham a fost avertizat că Miliband are de făcut „reparații diplomatice serioase” în Statele Unite, după ce numirea sa în funcția de ministru de Externe a înfuriat administrația Trump.

O sursă apropiată președintelui american a declarat pentru The Independent că „există o furie reală legată de această numire”.

Steve Bannon, un susținător vocal al președintelui Trump, a declarat pentru The Telegraph:

„Administrația Trump a făcut pasul extraordinar de a avertiza noul premier că Statele Unite ar considera numirea 'bebelușului cu scutec roșu' și autodeclaratului socialist Ed Miliband drept extrem de dăunătoare pentru 'relația specială' (SUA-Marea Britanie). Lui Burnham nu i-a păsat. L-a numit oricum pe acest nătărău”.

Ed Miliband, un critic dur al lui Donald Trump

Fostul lider laburist Ed Miliband a declarat în multe rânduri că iubește SUA, însă este unul dintre cei mai aprigi critici ai „Trumpismului”.

Miliband a locuit în copilărie perioade scurte în Boston, Massachusetts, atunci când tatăl său academicianul marxist Ralph Miliband, preda acolo. Este un mare fan al baseballului și susținător al echipei Boston Red Sox. Ulterior, s-a întors în SUA ca adult, la începutul anilor 2000, pentru a preda economie timp de câteva semestre la Universitatea Harvard.

Nu este văzut cu ochi buni de administrația Trump din varii motive, dintre care principale sunt două: declarațiile usturătoare pe care le-a făcut despre președintele american în trecut și decizia din 2013 de a retrage sprijinul pentru bombardarea Siriei, după atrocitățile comise de regimul lui Bashar al-Assad.

Fostul ministru al Energiei a intrat în trecut în conflict cu Donald Trump pe subiecte precum obiectivul de zero emisii nete și atitudinea sa față de democrație. În 2016, Miliband l-a descris pe Trump drept un „rasist, misogin și un agresor sexual declarat”.

Cei doi politicieni se atacă reciproc de peste un deceniu. Miliband a spus despre Trump: „Trebuie să ne străduim cât mai mult, acasă și în străinătate, să rezistăm celor mai rele aspecte ale Trumpismului. America și lumea trec prin zile negre. În acest moment există puține motive de alinare”.

De asemenea, tot Miliband, în 2017, a spus că Trump „a coborât ștacheta prostiei” și ulterior a participat la un marș „Stop Trump” în Londra.

Fostul lider laburist a criticat și relația președintelui cu Rusia, pe care a catalogat-o drept „incredibil de ciudată” și l-a acuzat că a redus standardele în politică.

Noul ministru de Externe de la Londra a spus că criticile lui Donald Trump privind politica Marii Britanii privind forajele de petrol și gaze sunt „irelevante”.

„Trump nu uită”

La rândul său, președintele SUA a spus că Miliband este un „fanatic” atunci când vine vorba de obiectivul de emisii nete zero și l-a acuzat că împiedică Marea Britanie să își extindă operațiunile de extracție de petrol și gaze în Marea Nordului.

Un apropiat al președintelui a declarat pentru The Independent cu privire la declarațiile făcute de Miliband în trecut despre liderul de la Casa Albă: „Trump nu uită. Nu va uita. Miliband trebuie să facă reparații diplomatice serioase”.

Un consultant care lucrează atât cu Casa Albă, cât și cu Departamentul de Stat a adăugat: „Numirea sa a fost primită ca un balon de plumb. Guvernul american nu mai ia Marea Britanie în serios”.

„Ed Miliband este cunoscut la Washington din motive greșite. Este văzut drept un extremist nerezonabil al obiectivului 'zero emisii', care a blocat producția de petrol din Marea Nordului, dar a fost de acord ca Marea Britanie să cumpere combustibili fosili din Norvegia, proveniți tot din Marea Nordului”, a spus consultantul citat.

De asemenea, aceeași sursă a atras atenția că noul premier britanic Andy Burnham a spus în 2021: „Orice politician din Marea Britanie care i-a acordat atenție lui Trump ar trebui să se rușineze”.

Burnham l-a ales pe Miliband pentru funcția de ministru de Externe, în parte pentru că a decis să nu îl numească ministru de Finanțe, în urma reacțiilor negative venite din partea aripii drepte a partidului.

Totuși, planul, dezvăluit în weekend de The Independent, este ca Miliband să reformeze Ministerul de Externe în jurul obiectivelor climatice ale Marii Britanii și să găsească o cale de revenire la alocarea a 0,7% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru ajutor extern, procent redus sub conducerea lui Sir Keir Starmer.

Retragerea sprijinului pentru bombardarea Siriei

Există nemulțumiri în Statele Unite și legate de perioada în care Miliband a fost lider al Partidului Laburist, când și-a retras sprijinul pentru bombardarea Siriei după ce regimul de acolo a fost responsabil pentru o serie de atrocități în 2013.

Guvernul de coaliție a pierdut votul din Parlament ca urmare a acestei decizii, iar SUA au rămas singure în dorința de a interveni.

Fostul premier Boris Johnson, apropiat de lideri republicani din SUA, a scris pe rețeaua X că acest incident l-ar fi încurajat pe Vladimir Putin să invadeze Crimeea, în 2014.

„Eșecul de a-l înfrunta pe Bashar al-Assad, pentru care Miliband poartă o mare parte din vină, a dus direct la prima invazie a Ucrainei de către Putin. O alegere îngrozitoare pentru ministrul de Externe. Kremlinul va fi încântat”, a spus Johnson.

Un alt apropiat al președintelui american a declarat pentru The Independent că Miliband nu este singura alegere care ridică semne de întrebare în SUA. „Miliband este o alegere puțin ciudată. La fel ca și Wes Streeting pentru funcția de ministru al Apărării”, a spus acesta.

Fostul ministru laburist de Externe Bill Rammell consideră însă că Miliband și Trump vor putea trece peste conflictele din trecut.

El a subliniat că atât Sir Keir Starmer, cât și fostul ministru de Externe David Lammy au dezvoltat relații bune cu președintele Trump, în ciuda declarațiilor anterioare despre acesta.

În plus, JD Vance nu a fost niciodată un susținător al lui Trump înainte ca acesta să îl aleagă drept candidat la funcția de vicepreședinte în 2024.

„Sunt sigur că Ed Miliband va reușit să contruiască o relație de lucru”, a spus Rammell la GB New.

Într-o declarație după numirea sa, Miliband a părut să acorde prioritate Uniunii Europene, promițând să consolideze legăturile cu blocul comunitar, înainte de a vorbi despre „alianța esențială a Marii Britanii cu Statele Unite”.

Miliband a promis să lupte pentru „interesele Marii Britanii și valorile noastre privind democrația, libertatea și statul de drept pe scena mondială”.