Trump se așteaptă ca Andy Burnham să permită Statelor Unite să folosească bazele militare britanice pentru atacuri asupra Iranului

Donald Trump, preşedintele SUA, şi Andy Burnham, premierul Marii Britanii. Sursa colaj foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni pe reţeaua sa Truth Social că a avut o "foarte bună conversaţie" la telefon cu noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, care şi-a preluat funcţia mai devreme în cursul acelei zile, transmite AFP, conform Agerpres. Potrivit liderului de la Casa Albă, o întâlnire dintre cei doi va avea loc "într-un viitor nu foarte îndepărtat". Pe de altă parte, Donald Trump face presiuni asupra noului premier pentru a menține accesul american la bazele militare RAF Fairford și Diego Garcia, în contextul în care își intensifică campania militară în Orientul Mijlociu, relatează The Telegraph.

Preşedintele american, Donald Trump, a discutat la telefon cu noul premier britanic, Andy Burnham, în cursul zilei de ieri.

"Premierul are o muncă uriaşă în faţă, dar va fi capabil să o ducă la bun sfârşit şi, desigur, Statele Unite ale Americii vor fi acolo pentru a-l ajuta", a mai afirmat Donald Trump, precizând că a discutat cu interlocutorul său despre problema Strâmtorii Ormuz, despre alianţa militară dintre cele două ţări şi unele chestiuni comerciale.

Cu o zi înainte, preşedintele republican salutase deja proiectul – încă neconfirmat – al lui Andy Burnham de a autoriza dezvoltarea exploatărilor de petrol şi gaze în Marea Nordului.

Pe de altă parte, Donald Trump a afirmat că cei doi lideri se vor întâlni "într-un viitor nu foarte îndepărtat".

Jurnaliştii publicaţiei The Telegraph au scris că liderul american, Donald Trump, se așteaptă ca premierul Marii Britanii, Andy Burnham, să permită în continuare Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru lansarea de atacuri asupra Iranului. Un refuz al acestei solicitări ar putea arunca în aer relația premierului cu președintele american.

Decizia de a permite în continuare folosirea bazelor militare va reprezenta primul test major al mandatului de premier al lui Andy Burnham și riscă să tensioneze serios relația sa cu imprevizibilul lider american, dacă va refuza solicitarea, potrivit sursei citate.

Donald Trump a intrat în conflict cu Keir Starmer, care și-a prezentat oficial, luni, demisia din funcţia de premier al Marii Britanii, după ce acesta a refuzat inițial să permită bombardierelor B-2 să lanseze atacuri asupra Iranului de la baza militară Diego Garcia, amplasată strategic în arhipelagul Chagos.

Laburistul Andy Burnham, care a promis "schimbări profunde" în Regatul Unit, şi-a preluat luni funcţia de prim-ministru britanic, succedându-i demisionarului Keir Starmer care se afla la putere din iulie 2024.