„Am făcut vânzări de 120.000 de euro pe TikTok într-o singură zi”. Afacerea cumpărăturilor live

Daisy Kelly își vinde 40% dintre produse pe TikTok Shop UK FOTO: Instagram/ Daisy Kelly

Cumpărăturile făcute în timpul transmisiunilor live se extind rapid, iar platformele online devin tot mai importante pentru comercianții care vor să ajungă direct la consumatori. Pentru unele afaceri, vânzările în direct au adus creșteri spectaculoase, însă specialiștii avertizează că formatul poate încuraja și cumpărăturile impulsive și cheltuielile excesive.

Daisy Kelly și-a transformat o problemă personală într-o afacere de milioane. După ani în care și-a smuls genele și a apelat la extensii pentru a-și ascunde obiceiul, închiderea saloanelor de înfrumusețare în timpul pandemiei de COVID-19 a determinat-o să creeze un ser destinat regenerării genelor, relatează BBC.

În 2020, pe când era studentă, Daisy a început afacerea Glow For It de la masa din bucătăria mamei sale. Astăzi, compania generează vânzări anuale de aproximativ 6 milioane de lire sterline (peste 7 milioane de euro).

Peste 40% dintre vânzările ei provin de pe TikTok Shop UK, iar transmisiunile live au devenit o componentă tot mai importantă a afacerii.

„Cred că shoppingul live le oferă oamenilor acea conexiune și interacțiune după care tânjim cu toții. Am generat venituri de peste 100.000 de lire sterline (aproape 120.000 de euro) într-o singură transmisiune live de 12 ore pe TikTok”, spune Daisy, în vârstă de 27 de ani.

„A schimbat categoric traiectoria afacerii mele”, a completat ea.

„E ca și cum ai avea 500 de oameni în magazin”

Glow For It transmite live dintr-un studio cel puțin șase ore pe zi. Prezentatori diferiți arată produsele, interacționează cu publicul și răspund întrebărilor cumpărătorilor.

„E ca și cum ai avea 500 de oameni în magazinul tău”, spune Daisy.

Fenomenul se extinde pe mai multe platforme, de la Instagram Live și YouTube Shopping până la eBay și Amazon Live. Fiecare serviciu are propriul model, însă principiul este același: vânzătorii prezintă produsele în timp real, iar consumatorii pot cumpăra în timpul transmisiunii.

Datele sugerează că formatul începe să intre în comportamentul obișnuit de consum. Potrivit unei cercetări recente realizate de agenția de retail Savvy Marketing, 30% dintre cumpărătorii chestionați au declarat că au cumpărat un produs în cadrul unui eveniment de shopping live.

„Marii retaileri trebuie să profite de această oportunitate. A crescut de la zero la ceva uriaș într-un timp foarte scurt. Dacă nu ai o strategie pentru vânzările live, vei pierde această oportunitate”, spune Catherine Shuttleworth, directorul general al Savvy.

TikTok Shop susține că vânzările sale din Marea Britanie au crescut cu peste 30% într-un an, în luna iunie, iar shoppingul live este formatul cu cea mai rapidă creștere. Platforma afirmă că găzduiește în prezent peste 6.000 de transmisiuni live pe zi.

Vânzări de mii de euro în câteva ore

La un eveniment organizat în piața Covent Garden, una dintre cele mai vechi piețe din Londra, 20 de mici afaceri și-au prezentat produsele atât la standuri, cât și în transmisiuni live pentru clienți din întreaga Mare Britanie.

Manny Malik, un măcelar halal din Wolverhampton, a avut la dispoziție un smartphone, un kit de iluminare și un frigider plin cu carne proaspătă. Aproximativ 200 de persoane au urmărit una dintre transmisiunile sale.

„Săptămâna trecută am făcut un live pe TikTok timp de trei ore și am vândut carne în valoare de 8.000 de lire sterline (9.500 de euro)”, spune el.

În magazinul familiei sale, Malik Butchers, vânzarea aceleiași cantități i-ar fi luat, în mod normal, între trei și patru zile.

Familia se pregătește acum să deschidă un al doilea magazin, în Stoke, iar Manny spune că TikTok contribuie la dezvoltarea afacerii.

Există însă și costuri. TikTok Shop UK percepe un comision standard de până la 9 penny pentru fiecare liră sterlină vândută pe platformă.

„Este mult”, spune Manny.

„Pentru noi, cei din industria cărnii, marjele nu sunt foarte mari. Totuși, ne-a deschis o nouă platformă. Înainte de TikTok nu aveam aceste vânzări. Nu pierdem bani și avem suficientă profitabilitate”, adaugă el.

De la 50 de comenzi pe lună la 500 pe săptămână

Pentru Buket Sevik, transmisiunile live au schimbat radical ritmul afacerii.

În vârstă de 34 de ani, ea și-a fondat brandul de bijuterii Adorina în februarie, după ce a renunțat la locul de muncă de business manager. După ce a început să vândă live pe TikTok Shop UK, în luna mai, compania a crescut de la 50 de comenzi pe lună la 500 de comenzi pe săptămână.

Buket a trecut de la ambalarea produselor pe masa din sufragerie la transmisiuni live realizate dintr-un mic spațiu comercial, unde sunt pregătite acum comenzile.

„Este nebunie”, spune ea râzând.

Cererea a crescut atât de mult, încât antreprenoarea încearcă să angajeze o persoană care să o ajute.

Pentru Buket, unul dintre principalele avantaje ale vânzărilor live este flexibilitatea.

„Pot să intru live oricând vreau, ceea ce funcționează perfect pentru mine ca mamă. Îmi pot culca fiica, apoi pot pur și simplu să încep o transmisiune live și să fac vânzări”, spune ea.

Riscul cumpărăturilor impulsive

Popularitatea shoppingului live îi îngrijorează însă pe specialiștii în educație financiară.

Un sondaj recent realizat de Savvy arată că 66% dintre cumpărătorii din generațiile Y și Z sunt mai predispuși să cumpere atunci când văd că un produs se epuizează sau devine viral.

Serviciul gratuit de consiliere privind datoriile Money Wellness avertizează că evenimentele de shopping live pot încuraja cheltuielile excesive.

„De fiecare dată când prinzi o ofertă înainte ca produsul să se epuizeze, creierul primește o doză de dopamină, aceeași senzație pe care o ai la jocurile de noroc”, explică Rebecca Lamb, manager pentru relații externe.

Plata printr-o singură atingere poate amplifica problema, întrucât cumpărătorii nu mai au întotdeauna o imagine clară asupra sumei cheltuite.

„Nu mai există card, coș de cumpărături sau total afișat. Adesea ai cheltuit banii înainte ca mintea ta să proceseze ce s-a întâmplat”, spune ea.

Cum pot fi evitate cheltuielile excesive

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru cei care fac cumpărături în timpul transmisiunilor live:

Nu salva datele cardului . Plata printr-o singură atingere poate transforma o decizie impulsivă într-o achiziție imediată. Ștergerea cardurilor salvate creează o pauză între dorința de a cumpăra și plată.

. Plata printr-o singură atingere poate transforma o decizie impulsivă într-o achiziție imediată. Ștergerea cardurilor salvate creează o pauză între dorința de a cumpăra și plată. Ignoră cronometrele cu numărătoare inversă . Acestea sunt concepute pentru a stimula cumpărarea impulsivă.

. Acestea sunt concepute pentru a stimula cumpărarea impulsivă. Ține evidența cheltuielilor . Notează fiecare achiziție, pentru că mai multe tranzacții mici se pot transforma rapid într-o sumă considerabilă.

. Notează fiecare achiziție, pentru că mai multe tranzacții mici se pot transforma rapid într-o sumă considerabilă. Stabilește un buget lunar . Cumpărăturile prin intermediul rețelelor sociale ar trebui să aibă o limită clară, la fel ca orice alt tip de divertisment.

. Cumpărăturile prin intermediul rețelelor sociale ar trebui să aibă o limită clară, la fel ca orice alt tip de divertisment. Nu mai urmări vânzătorii între evenimente. Dacă transmisiunile comerciale continuă să apară în fluxul de conținut, tentația de a cumpăra poate deveni constantă.

În condițiile în care comercianții investesc tot mai mult în transmisiuni live, iar consumatorii se obișnuiesc să cumpere în timp real, shoppingul live pare să se transforme dintr-o tendință de nișă într-un nou canal important al comerțului online.