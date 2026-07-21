Consultanții avertizează că facturile primite prin e-Factura trebuie verificate înainte de plată. "Este o condiţie primordială"

Facturile primite prin e-Factura trebuie verificate înainte de achitare, au avertizat consultanţii fiscali. Sursa foto: Getty Images

Facturile primite prin e-Factura trebuie verificate înainte de achitare pentru că unele nu reprezintă produse achiziţionate ori servicii prestate, avertizează consultanţii fiscali, potrivit Agerpres. "Existenţa digitalizării prin automatizarea e-Factura nu ar trebui să excludă verificarea unei facturi, ci, de fapt, este o condiţie primordială", a explicat Cosmin Dumitraşcu, expert contabil şi fondator ABS Group.

"Anumite firme au speculat în sens rău acest lucru şi au trimis facturi în e-Factura cu sume care la prima vedere nu ridică semne de întrebare, mai ales dacă discutăm de o companie cu volum mare de facturi, însă, analizate în detaliu, aceste facturi nu corespund niciunui serviciu prestat sau bun achiziţionat", a declarat Cosmin Dumitraşcu, expert contabil şi fondator ABS Group, într-o analiză transmisă Agerpres

Potrivit sursei, unei companii i-au apărut recent în SPV mai multe facturi de la un furnizor, care la prima vedere nu ridicau nicio suspiciune. Acestea au fost achitate, întrucât exista deja încredere comercială, însă la o verificare mai amănunţită s-a demonstrat că nu aveau o bază reală, fiind emise fără niciun temei.

Drept urmare, consultanţii recomandă să se verifice recepţionarea oricărei facturi sosite prin e-Factura, în tandem cu purtarea corespondenţei, cu prevederile contractuale sau comenzi din care să reiasă livrarea sau prestarea serviciului; să existe confirmări pe sumele instituite cu departamentul responsabil care a solicitat sau recepţionat bunurile/serviciile, nu doar cu departamentul financiar; să fie consemnat un prag ce reprezintă suma de control intern pentru facturile care nu prezintă o comandă ori un contract existent; să fie contactat furnizorul şi, eventual, autorităţile competente, atunci când se constată existenţa unor facturi emise fără justificare.

"Existenţa digitalizării prin automatizarea e-Factura nu ar trebui să excludă verificarea unei facturi, ci, de fapt, este o condiţie primordială. Faptul că există un sistem/soft care ne permite o mai mare viteză reprezintă în mod clar un avantaj. Totuşi, nu înseamnă că avem motive de a renunţa la controlul intern privind efectuarea unei plăţi, mai ales în perioada aceasta, unde banii nu mai circulă cu aceeaşi viteză ca acum câteva luni", a explicat, totodată, Cosmin Dumitraşcu.