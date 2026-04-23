George Simion atacă PSD: „A inventat o criză mincinoasă. Nu vor iniția nicio moțiune împotriva lui Bolojan”

George Simion, liderul AUR, s-a întâlnit joi cu angajații de la Azomureș, combinatul de îngrășăminte chimice aflat în criză, și a lansat un atac la adresa PSD, pe care l-a acuzat că simulează o criză guvernamentală pentru a acoperi intenția de a privatiza companii strategice ale statului.

„Vor să vândă Hidroelectrica, alte companii profitabile, cheie pentru statul român, așa că au inventat o criză guvernamentală mincinoasă”, a declarat Simion în fața angajaților.

Liderul AUR a susținut că ieșirea PSD de la guvernare este o punere în scenă și că social-democrații nu au nicio intenție reală să inițieze o moțiune de cenzură împotriva premierului Bolojan.

„Cap-coadă, nu există nicio intenție a PSD de a părăsi guvernarea și de a-l da jos pe Bolojan. Nu vor iniția nicio moțiune de cenzură, pentru că mulți vorbesc la TV și ne întreabă dacă vom vota – ce să votăm? Nu există moțiune de cenzură pe care PSD s-o inițieze împotriva lui Bolojan și nici nu vor pleca din funcții”, a precizat Simion.

Liderul AUR a vizat și președintele Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică și „a promis să se ocupe de el” vineri, „într-o reacție publică”.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș are o problemă cu AUR și nu vrea să vorbească. Singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute democratic cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a mai declarat Simion.