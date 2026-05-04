Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat

Europarlamentarul Dan Motreanu a admis în ședința cu grupurile parlamentare ale PNL, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, că negocierile pe care le-a purtat cu 50 de semnatari ai moțiunii de cenzură nu au dus la un rezultat favorabil, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Dan Motreanu și-a exprimat pesimismul în ședința PNL în urma negocierilor, în timp ce Ilie Bolojan a declarat că dacă moțiunea de cenzură va trece, PNL trebuie să iasă de la guvernare și să treacă în opoziție.

În încercarea de a salva Guvernul, chiar înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură, liberalii au mobilizat trei echipe de negociere care au discutat cu parlamentari din toate partidele, inclusiv cu unii care au semnat moțiunea pentru a-i convinge să nu mai voteze pentru demiterea Executivului.

Potrivit unor surse politice, săptămâna trecută, secretarul general al PNL Dan Motreanu nu a mai fost la sesiunea de la Strasburg la Parlamentul European, ci a stat în București pentru a negocia cu parlamentari din celelalte formațiuni politice să nu voteze această moțiune de cenzură.

Ziua de marți va fi decisivă pentru soarta liderilor celor mai importante partide din România: Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, și semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului. Pentru a fi adoptată iar guvernul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea are și o miză politică uriașă pentru viitorul liderilor PSD și PNL.

Dacă moțiunea trece, Ilie Bolojan este demis și nu mai poate fi propus premier. Dacă moțiunea este respinsă la vot, Sorin Grindeanu va fi cel care va deconta eșecul moțiunii, apropierea de AUR și rămânerea lui Bolojan la Palatul Victoria precum și trecerea PSD în Opoziție cu riscul decuplării partidului de la resursele finaciare asigurate de prezența într-un guvern.

Deși la o primă vedere numărul de semnături de pe moțiunea de cenzură pare unul suficient pentru ca aceasta să treacă fără emoții, diferența de 22 de voturi este una fragilă în cazul unui vot unde pot apărea surprize. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, Grupul PACE, POT și parlamentari independenți și neafiliați.