Cei 6 parlamentari care au anunțat că nu vor mai vota moțiunea au rămas, acum, doar 5: „Un coleg și-a dat demisia”

1 minut de citit Publicat la 15:34 04 Mai 2026 Modificat la 15:36 04 Mai 2026

Membrii partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT. Foto: Antena 3 CNN

Cei șase parlamentari ai partidului UNIT, care au anunțat că nu vor mai vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, au rămas acum doar cinci. Aceștia au anunțat că unul dintre colegi a demisionat „ca urmare a presiunii și șantajului”.

„În urmă cu 2 ore am și primit o demisie de la unul dintre colegii noștri și credem că a venit ca urmare a presiunii și a șantajelor unor actori politici implicați”, a Aurora Tasica Simu, președintele noii formațiuni politice.

Cel care și-a dat demisia este Călin Groza, deputat de Maramureș.

Parlamentarii UNIT spun că nu vor accepta această decizie: „Nu o acceptăm ca atare și așteptăm ca domnul Călin Groza să se răzgândească, pentru că e un membru din echipa noastră și suntem alături de el orice s-ar întâmpla”.

Întrebată ce l-a făcut să ia această hotărâre, Aurora Tasica Simu a răspuns: „Nu a fost motivată, nu avem încă niciun răspuns”.

Partidul este format din doar șase oameni: Aurora Tasica Simu (președinte, deputat de Cluj), Andrei Csillag (președinte executiv, deputat de Bistrița), Dumitrița Albu (deputat de Diaspora), Călin Groza (deputat de Maramureș), Ștefan Borțun (senator de Tulcea) și Gheorghe-Petru Pîclișan (deputat de Botoșani).

Aceștia au anunțat, duminică seara, că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. „Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții”, a scris deputatul Andrei Csillag, pe Facebook. El a subliniat că „nu există un plan economic nou”, ci doar „dorința de a schimba un nume”.