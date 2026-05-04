Nicușor Dan, de la Erevan: „Indiferent ce se întâmplă, România își va continua direcția occidentală”

1 minut de citit Publicat la 16:51 04 Mai 2026 Modificat la 16:51 04 Mai 2026

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, cu mai puțin de 24 de ore înainte de votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am fost la Erevan 30 de ore, dar știu exact ce se întâmplă în România. Am urmărit ieri și azi. Mâine vom avea moțiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România își va continua direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR”, a declarat președintele României, în urmă cu puțin timp.

Nicușor Dan a refuzat să facă predicții pe tema rezultatului de mâine, dar a lăsat să se înțeleagă că o răsturnare de situație din partea AUR este greu de imaginat.

Întrebat dacă se așteaptă ca AUR să nu voteze moțiunea, a răspuns: „Nu vreau să fac predicții, totuși e puțin, puțin credibil ca asta să se poată întâmpla acum.”

Totuși, președintele a exclus varianta numirii lui Călin Georgescu ca premier.

Despre ce urmează după vot, indiferent de rezultat, Nicușor Dan a recunoscut că nu va fi simplu.

„Există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine. În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile. Dar există o responsabilitate și a mea ca președinte, și a partidelor, de a duce România în direcția corectă. Și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem cu toții”, a mai declarat acesta.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută și votată marți, 5 mai, de la ora 11:00, în plenul reunit al Parlamentului. Pentru demiterea Guvernului Bolojan sunt necesare 233 de voturi.

Nicușor Dan și-a scurtat vizita de la Erevan și este așteptat să revină în țară pentru a fi prezent la dezbaterile din Parlament.