UE va interzice o componentă cheie din sistemele fotovoltaice, fabricată în China. "Există risc de atacuri cibernetice și de blackout"

Publicat la 17:31 04 Mai 2026 Modificat la 17:31 04 Mai 2026

Comisia Europeană va elimina treptat utilizarea invertoarelor fabricate în China în proiectele energetice finanțate de UE, un pas major care vizează protejarea infrastructurii energetice critice de posibile amenințări cibernetice care ar putea declanșa pene de curent, potrivit Euronews.

Invertoarele sunt echipamente esențiale care transformă energia electrică produsă, de exemplu, de panourile solare, în curent utilizabil în rețea.

Această mișcare vine în urma avertismentelor analiștilor conform cărora dependența mare a Europei de invertoarele solare fabricate în China - produse de firme precum Huawei și Sungrow - ar putea reprezenta riscuri pentru stabilitatea rețelei electrice europene, mai ales că Europa se bazează mai mult pe energia regenerabilă, cum ar fi energia solară și cea eoliană.

„Am identificat riscuri economice și de securitate cibernetică grave”, a declarat luni reporterilor un oficial UE, vorbind sub condiția anonimatului, menționând că evaluarea Comisiei s-a bazat atât pe dovezi clasificate, cât și neclasificate, furnizate de mai multe state membre.

Constatările au indicat că anumite țări ar putea, în cel mai rău caz, să submineze infrastructura energetică europeană, putând chiar declanșa întreruperi de curent, a spus oficialul UE, referindu-se la China, Iran, Coreea de Nord și Rusia.

Invertoarele sunt o componentă relativ mică, dar crucială în sistemele energetice moderne. Adesea descrise drept „creierul” rețelelor electrice, acestea joacă un rol esențial în convertirea și reglarea fluxului de energie din surse regenerabile, cum ar fi energia eoliană și solară, precum și din sistemele de stocare.

Rolul central al invertoarelor în tranziția energetică a UE a ridicat îngrijorări cu privire la vulnerabilitățile furnizate de companii legate de guverne considerate ostile intereselor UE.

În noiembrie anul trecut, 30 de eurodeputați cu experiență în domeniul energiei au solicitat Comisiei să împiedice furnizorii de tehnologie „riscantă” să acceseze infrastructura europeană.

Comisia Europeană se așteaptă la un efect de domino

Anunțul UE este încadrat explicit ca o măsură de securitate economică, mai degrabă decât ca o politică industrială, ceea ce înseamnă că firmele partenerilor de încredere, cum ar fi Japonia și Coreea de Sud, vor rămâne eligibile pentru proiecte finanțate de UE, a declarat oficialul UE.

De asemenea, Comisia speră că inițiativa va avea un efect de domino mai larg, încurajând țările UE și partenerii internaționali să adopte abordări similare. Lituania a luat deja măsuri pentru a impune restricții asupra tehnologiilor energetice cu risc ridicat. Decizia vine în urma unei politici schițate inițial în decembrie 2025, când executivul UE a semnalat că va valorifica regulile de finanțare ale UE pentru a reduce dependențele de furnizorii considerați un risc de securitate.

În contextul în care Europa își accelerează tranziția către energia regenerabilă, intervenția Comisiei subliniază un accent tot mai mare pus pe asigurarea faptului că tehnologiile care stau la baza acestei tranziții sunt nu doar sustenabile, ci și sigure.

Noile orientări se aplică în general tuturor instrumentelor de finanțare ale UE - atât directe, cât și indirecte - inclusiv finanțarea de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În loc să introducă o nouă legislație, Comisia va aplica restricțiile prin intermediul instrumentelor existente, inclusiv verificările politicilor la nivel de proiect și prevederile din regulamentul financiar al UE care permit impunerea unor condiții bazate pe securitate asupra finanțării.

Conform regulilor, toate proiectele finanțate de UE trebuie acum să respecte cerințele actualizate de securitate cibernetică. O perioadă de tranziție va dura în lunile următoare pentru proiectele aflate deja într-un stadiu avansat.

Calendarul măsurilor luate de Comisia Europeană

Până la 1 noiembrie 2026, astfel de proiecte vor fi evaluate în conformitate cu cadrul anterior, dar este posibil să fie necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de securitate cibernetică sau excluderea furnizorilor cu risc ridicat, a declarat Comisia. Comisia a stabilit un calendar ambițios de implementare. Până la 1 iulie 2026, toate serviciile sale trebuie să revizuiască activitățile în curs și să propună modalități de integrare a noilor restricții.

O evaluare suplimentară, care trebuie efectuată până la 15 iulie, va evalua dacă furnizorii alternativi pot satisface cererea și pot asigura o capacitate de producție suficientă. Luni, Camera de Comerț a Chinei pe lângă UE (CCCEU) a respins afirmațiile UE privind potențiala transformare a energiei în arme din partea Beijingului, afirmând că firmele chineze au contribuit mult timp la tranziția energetică a blocului „prin tehnologii de invertoare și rețele fiabile, competitive și utilizate pe scară largă”.

„Sperăm că UE va respecta principiile neutralității tehnologice și nediscriminării, va evita introducerea de bariere non-piață în cooperarea în domeniul finanțării verzi și al infrastructurii și va continua să promoveze un mediu deschis și previzibil care să sprijine colaborarea globală în ceea ce privește tranziția energetică”, a declarat un purtător de cuvânt al CCCEU pentru Euronews.

Purtătorul de cuvânt al CCCEU a sugerat că încadrarea invertoarelor în termeni geopolitici riscă să suprasecuritizeze tehnologiile comerciale normale și ar putea submina concurența loială, încrederea investitorilor și funcționarea stabilă a lanțurilor de aprovizionare globale în sectorul energiei curate.