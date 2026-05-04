Epidemie pe un vas de croazieră din Oceanul Atlantic. Pasagerii vasului nu au primit permisiunea să debarce în Capul Verde

Publicat la 16:45 04 Mai 2026 Modificat la 16:53 04 Mai 2026

Trei persoane au murit, iar alte trei s-au îmbolnăvit în urma unui focar suspect de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră aflată în Oceanul Atlantic. Sursa foto: Getty Images

Un vas de croazieră afectat de un posibil focar de hantavirus nu a primit permisiunea să acosteze în portul capitalei Capul Verde, Praia, iar pasagerii de pe ambarcaţiune nu vor putea debarca, măsură luată pentru a ''proteja populaţia din Capul Verde'', au precizat autorităţile sanitare din această ţară, relatează AFP, conform Agerpres. Operatorul navei MV Hondius a declarat că un soț și o soție din Olanda, precum și un cetățean german, au murit, însă cauza nu a fost încă stabilită, scrie BBC. Cu toate acestea, compania olandeză Oceanwide Expeditions a confirmat prezența hantavirusului în cazul cetățeanului britanic în vârstă de 69 de ani, aflat la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud.

"În coordonare cu alte autorităţi cu competenţe în domeniu, permisiunea de a acosta în portul Praia nu a fost acordată vasului", a declarat preşedinta Institutului naţional de sănătate publică (INSP), Maria da Luz Lima, duminică seară pe postul public Radio de Cabo Verde.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat duminică trei decese legate de acest posibil focar de infectare cu hantavirus, o afecţiune care poate provoca un sindrom respirator acut, pe acest vas de croazieră din Oceanul Atlantic.

Nava implicată este "Hondius", operată de compania olandeză Oceanwide Expeditions, cu o capacitate de 170 de pasageri şi aproximativ 70 de membri ai echipajului, a mai scris BBC.

Potrivit datelor referitoare la parcurs, nava a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, şi a fost localizată cel mai recent în largul Capului Verde, în apropierea portului de destinaţie.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este un grup de virusuri purtate de rozătoare, transmis în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale acestora.

Infecțiile apar de obicei atunci când virusul devine aeropurtat din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Deși rar, se poate transmite și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Transmiterea de la om la om este rară, a precizat OMS.

Virusul poate provoca două boli severe. Prima, sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua afecțiune, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai severă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Cum se tratează hantavirusul

Pentru infecțiile cu hantavirus nu există un tratament specifi. Centers for Disease Control and Prevention recomandă îngrijire de susținere pentru gestionarea simptomelor, care poate include administrarea de oxigen, ventilație mecanică, medicamente antivirale și, în unele cazuri, dializă.

Pacienții care dezvoltă forme severe pot necesita internare în unități de terapie intensivă. În situații grave, poate fi necesară intubarea.

Centers for Disease Control and Prevention recomandă evitarea contactului cu rozătoarele în locuințe sau la locul de muncă pentru a limita expunerea la virus.

Totodată, agenția recomandă sigilarea zonelor de acces din subsoluri sau poduri prin care rozătoarele ar putea pătrunde în locuințe.

Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție în timpul curățării excrementelor de rozătoare, pentru a preveni inhalarea aerului contaminat.

La începutul anului trecut, Betsy Arakawa, soția actorului premiat cu Oscar Gene Hackman, a murit în urma unei afecțiuni respiratorii asociate cu hantavirusul.

Anchetatorii medicali consideră că Betsy Arakawa a contractat HPS – cea mai frecventă formă în Statele Unite – care i-a provocat decesul. În anexele locuinței cuplului au fost descoperite cuiburi și mai multe rozătoare moarte.

Potrivit documentelor poliției, Betsy Arakawa a căutat pe internet informații despre simptomele gripei și ale virusului COVID-19 în zilele dinaintea morții sale.