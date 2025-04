Dezvăluiri despre ultimele zile din viața lui Gene Hackman și a soției sale. Betsy a căutat pe net informații despre gripă și Covid

Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, în 1995. Sursa foto: Richard Corkery/ New York Daily News/ TNS/ ABACAPRESS.COM

Cu câteva zile înainte ca Betsy Arakawa şi soţul ei, actorul Gene Hackman, să moară în locuinţa lor, ea a căutat în mod repetat pe internet informaţii despre gripă şi simptome asemănătoare COVID-19, potrivit informaţiilor adunate şi publicate de autorităţile din New Mexico şi republicate în The New York Times - transmite EFE miercuri, potrivit Agerpres.

Documentele - care includ interviuri cu martori, fotografii şi înregistrări ale camerelor de supraveghere - au furnizat noi detalii despre ultimele zile ale cuplului în casa lor de lângă Santa Fe, New Mexico, în februarie.

După moartea soţiei sale, Hackman, în vârstă de 95 de ani, a trăit singur în casă timp de aproape o săptămână înainte de a muri pe 18 februarie din cauza unei boli de inimă şi cu Alzheimer ca factor agravant.

Arakawa, în vârstă de 65 de ani, a murit din cauza hantavirusului, care se contractează prin expunerea la excremente de rozătoare şi poate provoca simptome asemănătoare gripei înainte de a evolua spre dificultăţi de respiraţie, precum şi insuficienţă cardiacă şi pulmonară, relatează ziarul din New York.

„Covid poate provoca amețeli?”

Cu câteva zile înainte de a muri, Arakawa a căutat pe Google fraze precum „COVID poate provoca ameţeli?” şi „Gripă şi sângerări nazale”. De asemenea, ea i-a trimis un email maseuzei sale pentru a anula o programare, scriind că soţul ei s-a trezit în acea dimineaţă cu simptome asemănătoare gripei sau răcelii, dar a fost testat negativ pentru COVID. În aceeaşi zi, a comandat butelii de oxigen pentru asistenţă respiratorie.

Anchetatorii ajunşi la faţa locului l-au găsit pe Hackman pe podeaua holului din capătul îndepărtat al casei.

„El prezenta semne de descompunere activă, inclusiv mâini înnegrite cu ţesut deteriorat”, a scris detectivul Joel Cano într-un raport publicat marţi, adaugă The New York Times.

Unul dintre câinii cuplului, o femelă de kelpie australian pe nume Zinna, a fost găsită moartă într-o cuşcă, unde se recupera după o operaţie la vezica biliară şi splină. Un raport de laborator veterinar a stabilit că, probabil, câinele a murit de deshidratare şi înfometare.

Imaginile din camera în care a fost găsită Arakawa arătau o măsuţă plină de pastile, care s-au dovedit a nu avea legătură cu moartea sa.

Ce spun medicii legiști

Gravitatea simptomelor lui Arakawa înainte de moartea sa este încă neclară. La 11 februarie, de exemplu, imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat-o purtând o mască medicală şi vizitând magazine, inclusiv unul cu hrană pentru animale şi unul alimentar. A doua zi, pe 12 februarie, ea a sunat la un cabinet medical pentru a programa un consult, deoarece avea simptome de congestie, dar nu s-a prezentat. Autopsia a evidenţiat o inflamaţie a plămânilor.

Medicul legist însărcinat cu cazul a declarat că, deoarece Hackman, care a fost testat negativ pentru hantavirus, suferea de boala Alzheimer în stadiu avansat, nu era clar dacă ştia că soţia sa murise. Nu exista nicio indicaţie că ar fi cerut ajutor, a declarat cotidianul new-yorkez.

Cronologia morţii cuplului, ale cărui cadavre au fost descoperite pe 26 februarie de către un agent de pază din cartier, s-a schimbat pe măsură ce anchetatorii au recuperat noi informaţii despre ultimele lor ieşiri şi comunicări.