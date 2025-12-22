A murit actorul James Ransone. Acesta avea 46 de ani

22 Dec 2025

Actorul James Ransone a murit. Foto: GettyImages

Actorul american James Ransone, devenit cunoscut pe plan internaţional după ce a interpretat personajul Ziggy Sobotka - un docher devenit gangster - în serialul de televiziune "The Wire", a murit la vârsta de 46 de ani, au anunţat duminică autorităţile din statul California, informează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit biroului de medicină legală din comitatul Los Angeles, James Ransone s-a sinucis vinerea trecută.

Actorul american, născut în Baltimore, oraşul în care se desfăşoară acţiunea din "The Wire", va rămâne cunoscut pentru felul în care a interpretat personajul Ziggy Sobotka, un docher devenit gangster, în cele 12 episoade din cel de-al doilea sezon al acestui serial TV de mare succes.

În plus faţă de rolurile sale pentru televiziune, un domeniu în care s-a remarcat şi în miniseria TV "Generation Kill", în care a jucat un căpitan din marina americană, James Ransone a impresionat şi în cinematografie datorită rolurilor interpretate în filme precum drama independentă "Tangerine" (2015), producţia horror "It Chapter Two" (2019), thrillerul supranatural "The Black Phone" (2021) şi continuarea acestuia, "Black Phone 2" (2025).

În 2021, artistul american a dezvăluit pe contul său de Instagram că a fost agresat sexual în adolescenţă. El a explicat că, după acea agresiune, a dezvoltat mai multe tipuri de dependenţă, inclusiv de alcool şi de heroină.

James Ransone era căsătorit şi avea doi copii.