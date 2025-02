Celebrul actor Gene Hackman și soția sa au fost găsiți morți în casă

Actorul american Gene Hackman a murit la 95 de ani. Foto: Getty Images

Actorul american Gene Hackman, câștigător de Oscar, și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în locuința lor din Santa Fe, New Mexico, potrivit BBC. Hackman avea 95 de ani, iar soția sa, 63 de ani.

„Putem confirma că Gene Hackman și soția sa au fost găsiți decedați miercuri după-amiază în locuința lor de pe Sunset Trail”, se arată în comunicatul poliției.

„Ancheta este în desfășurare – însă, în acest moment, nu există suspiciuni că ar fi vorba de o crimă”, mai preciează autoritățile.

Șeriful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat vestea pentru presa locală, miercuri, la puțin timp după miezul nopții, anunțând că și câinele cuplului a fost găsit mort.

Șeriful Mendoza a declarat într-un interviu că nu există indicii imediate care să sugereze o moarte violentă. Totuși, nu a oferit informații despre cauza decesului și nici despre momentul exact în care cei doi au murit.

„Tot ce pot spune este că suntem în faza preliminară a unei anchete privind cauzele morții și așteptăm aprobarea unui mandat de percheziție”, a precizat Mendoza.

Într-o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii, Hackman a câștigat două premii Oscar, două premii Bafta, patru Globuri de Aur și un premiu Screen Actors Guild.

Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy "Popeye" Doyle în thrillerul The French Connection din 1971, regizat de William Friedkin, și un alt premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Little Bill Daggett în westernul Unforgiven, regizat de Clint Eastwood, în 1992.

Alte roluri care i-au adus nominalizări la Oscar au fost cel din filmul Bonnie and Clyde (1967), în rolul lui Buck Barrow, din I Never Sang for My Father (1970) și din thrillerul Mississippi Burning (1988).