A murit un actor din Friends. Pat Finn a jucat rolul partenerului Monicăi Geller

Actorii principali din Friends. Foto: Getty Images

Actorul american Pat Finn, care a apărut în seriale de succes precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani, relatează BBC.

Potrivit presei din SUA, Pat Finn s-a stins din viață luni, la locuința sa din Los Angeles, după ce în ultimii ani a urmat tratament pentru cancer. Familia a confirmat decesul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin, doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea”, au transmis apropiații. Aceștia au adăugat că actorul „și-a trăit viața din plin, cu bucurie și entuziasm”.

Primul rol de televiziune al lui Pat Finn a fost în 1995, în The George Wendt Show, unde l-a interpretat pe fratele personajului principal. În aceeași perioadă, a avut un rol recurent în serialul Murphy Brown, între 1995 și 1997.

În 1998, a apărut în Seinfeld, în rolul lui Joe Mayo, gazda unei petreceri cunoscută pentru obiceiul de a le delega invitaților sarcini neplăcute.

De-a lungul anilor ’90 și începutul anilor 2000, Pat Finn a fost invitat în numeroase producții populare, printre care King of Queens, Friends, That ’70s Show și House. În serialul Friends, acesta a jucat rolul lui Dr. Roger, unul dintre partenerii Monicăi Geller.

Publicul l-a cunoscut cel mai bine însă din serialul The Middle, unde a jucat personajul Bill Norwood timp de opt sezoane, între 2011 și 2018.

În cinematografie, a apărut în filme precum It’s Complicated (2009) și Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Dincolo de rolurile de pe ecran, Pat Finn a fost un pasionat actor de improvizație. A predat și la Universitatea din Colorado, unde a activat ca profesor asociat, și a făcut parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase membri, numită Beer Shark Mice.

„Pat a fost profesor, prieten și mentor pentru nenumărați studenți de-a lungul anilor. Cu greu ai fi găsit pe cineva care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”, a mai transmis familia.

Actorul Richard Kind i-a adus, la rândul său, un omagiu emoționant: „Nu exista o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai modestă decât Pat. Era mereu pozitiv, te ajuta să fii mai bun, mai amuzant. Un tată minunat, un om extraordinar”, a scris acesta pe Instagram.

Pat Finn lasă în urmă soția sa, Donna, cei trei copii, precum și părinții și frații săi.