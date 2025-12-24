Te-ai săturat de „Singur acasă” și de clasicele filme de Crăciun? Iată o listă cu ce merită să vezi zilele acestea

Recomandări de filme de Crăciun pentru cei care vor altceva. Foto: Getty Images

Te-ai plictisit să revezi, an de an, aceleași filme de Crăciun? Dacă vrei ceva diferit, iată o listă făcută de Euronews cu producții mai puțin convenționale, dar care merită din plin atenția ta în perioada sărbătorilor.

Nu există plăcere mai mare decât să te afunzi în canapea și să dai drumul la film de Crăciun, după ce toată lumea a mâncat peste măsură. Iar când vine vorba de alegeri, clasicele sunt mereu la îndemână.

It’s a Wonderful Life rămâne la fel de emoționant chiar și după a zecea vizionare; The Muppet Christmas Carol este un mic monument al genului; Singur Acasă e o alegere sigură, Singur Acasă 2 e poate și mai bun, iar Die Hard este, fără discuție, un film de Crăciun, indiferent ce mai spun britanicii.

Fără să judecăm fanii optimismului din Elf sau pe cei care se relaxează cu comedii romantice previzibile despre o corporatistă din marele oraș care se întoarce în orășelul natal și redescoperă spiritul Crăciunului în brațele primei iubiri (acum transformat într-un bărbat care taie de lemne și are bicepși impresionanți), adevărul e că farmecul dulceag al acelorași filme poate deveni obositor.

8 filme care merită văzute de Crăciun

Vestea bună e că există alternative, mai puțin siropoase, dar care pot fi considerate, fără probleme, filme de Crăciun.

Așadar, dacă vrei ceva diferit de văzut în zilele următoare, iată opt filme care merită luate în calcul drept clasice neconvenționale ale sezonului.

Black Christmas (1974)

Începem direct cu un clasic al genului horror. Deși filmele de groază de Crăciun nu sunt puține, Black Christmas, regizat de Bob Clark, este o alegere obligatorie pentru cei care caută fiori adevărați. Apeluri telefonice ciudate către o casă de studente, în plin sezon al sărbătorilor, declanșează unul dintre cele mai reușite slashere tematice. Baricadări de case (cu mult înainte de Kevin McCallister), crime sângeroase, zăpadă pătată de sânge și portrete surprinzător de moderne ale personajelor feminine pentru anii ’70. Un singur sfat: evită remake-ul din 2006, îți va strica definitiv spiritul Crăciunului.

L.A. Confidential (1997)

Romanul noir monumental al lui James Ellroy a fost transpus pe ecran de Curtis Hanson într-un film care poate fi numit, fără exagerare, o capodoperă. Acțiunea se desfășoară în preajma Crăciunului și pornește de la un scandal de brutalitate polițienească cunoscut drept „Bloody Christmas”, care pune în mișcare întreaga intrigă. Urmează o poveste murdară despre corupție, crime și prostituție, susținută de o distribuție excelentă. Foarte festiv, nu?

Eyes Wide Shut (1999)

Dacă The Shining poate fi considerat un film de familie acoperit de zăpadă și un horror de Crăciun atipic, Eyes Wide Shut este, mai degrabă, anti-filmul de Crăciun al lui Stanley Kubrick. Și totuși, se potrivește perfect perioadei. Este acel moment din an când toată lumea simte presiunea de a afișa bună dispoziție, lucru care poate duce la anxietăți și tensiuni în relații. De ce să nu porți, atunci, o mască venețiană a geloziei și să-l urmărești pe Tom Cruise în încercarea de a face față dorințelor soției sale? Ultimul film al lui Kubrick este o experiență hipnotică, psihosexuală, în care Crăciunul este omniprezent – prin decoruri, culori și critica subtilă a consumerismului. Parola? „Fidelio”.

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Shane Black are un talent aparte de a plasa acțiunea filmelor sale în perioada Crăciunului, fie că vorbim de Lethal Weapon, The Long Kiss Goodnight sau Iron Man 3. Kiss Kiss Bang Bang nu face excepție. Acest neo-noir comic, cu Robert Downey Jr., Val Kilmer și Michelle Monaghan, spune o poveste plină de crime, confuzii și replici savuroase. Aici, Crăciunul devine pretextul perfect pentru a ironiza Hollywood-ul și pentru a arăta cum inocența este coruptă de lăcomie. Un cadou cinematografic de neratat.

In Bruges (2008)

Debutul regizoral al lui Martin McDonagh este, fără îndoială, un film de Crăciun. Chiar dacă doi asasini plini de înjurături (Brendan Gleeson și Colin Farrell) trimiși să se ascundă în Bruges după o misiune eșuată nu sună foarte festiv, dovezile sunt acolo: decorul de iarnă, melancolia de final de an, limbajul colorat și, mai ales, ideea de vină, iertare și posibilitatea mântuirii. Toate teme profund „biblice”, care fac din In Bruges un clasic de Crăciun subestimat.

The Girl With the Dragon Tattoo (2011)

Când adaptarea lui David Fincher după romanul lui Stieg Larsson a ajuns în cinematografe, a fost promovată drept „filmul care te face să te simți prost de Crăciun”. Și pe bună dreptate. Povestea jurnalistului Mikael (Daniel Craig) și a hackeriței Lisbeth Salander (Rooney Mara) este întunecată, dură și lipsită de orice urmă de optimism festiv. Viol, crime și secrete de familie ies la iveală într-un peisaj de iarnă apăsător. Finalul, cu un cadou de Crăciun abandonat, spune totul despre așteptări neîmplinite, foarte în ton cu realitatea, uneori, a sărbătorilor.

Carol (2015)

Tot cu Rooney Mara, dar într-un registru complet diferit. Filmul lui Todd Haynes, plasat în anii ’50, spune o poveste de dragoste delicată și melancolică între o femeie din înalta societate (Cate Blanchett) și o tânără vânzătoare (Mara). Adaptat după romanul Patriciei Highsmith, Carol este elegant, lent și profund emoționant - un film de Crăciun care sfidează convențiile, dar oferă exact acel catharsis emoțional pe care îl așteptăm de la o poveste de iubire de sărbători.

Phantom Thread (2017)

Un film care funcționează la fel de bine de Crăciun sau de Valentine’s Day. Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, poate fi văzut ca povestea unei relații toxice dintre un designer genial și o femeie care învață cât de departe trebuie să meargă pentru a-și păstra iubirea. Dar este și o comedie romantică mascată, cu petreceri de Crăciun și Revelion, lansată chiar pe 25 decembrie. Un film straniu, amuzant și, în felul său, surprinzător de festiv.