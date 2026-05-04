Proiect pentru reorganizarea Poliţiei Locale: Numărul total de posturi, redus la 384

1 minut de citit Publicat la 17:35 04 Mai 2026 Modificat la 17:44 04 Mai 2026

Sediul Poliţiei Locale a municipiului Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Numărul total de posturi din Poliţia Locală a Capitalei urmează să fie redus de la 514 la 384, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General, potrivit Agerpres.

În prezent, numărul total de posturi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti este de 514, dintre care 47 funcţii publice de conducere. În noua structură, numărul total de posturi va fi de 384, repartizate astfel: 372 funcţii publice, dintre care 26 funcţii publice de conducere, şi 12 funcţii de natură contractuală de execuţie.

Proiectul a fost elaborat după ce, pe 13 martie, Instituţia Prefectului Bucureşti a comunicat numărul de posturi alocat Capitalei, în baza OUG 7/2026.

Iniţiativa urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare şi eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

"Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum şi calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit", se susţine în document.

Proiectul prevede crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică şi circulaţie faţă de cel de inspecţie şi control, precum şi faţă de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică, Direcţia Inspecţie şi control, Direcţia Dispecerat Operativ Integrat şi Direcţia Economică.

Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică va avea în subordine două servicii de Ordine Publică, Monitorizare Obiective (cu 91 de funcţii de execuţie), Serviciul Ordine Publică şi Patrulare Parcuri (47 de funcţii de execuţie), Serviciul Circulaţie Rutieră (41 de funcţii de execuţie), Serviciul Intervenţii (25 de funcţii de execuţie), Serviciul Poliţia Animalelor (7 funcţii de execuţie).

Direcţia Inspecţie şi Control va avea în subordine Serviciul Control Comercial (cu 7 funcţii de execuţie), Serviciul Control Spaţii Comerciale şi Contracte ale PMB (9 funcţii de execuţie), Serviciul Control Disciplina în Construcţii (17 funcţii de execuţie), Serviciul Protecţia Mediului (15 funcţii de execuţie), Serviciul Transporturi Utilităţi Publice (8 funcţii de execuţie), Compartimentul Control Lucrări Edilitare şi Afişaj Stradal (7 funcţii de execuţie).

Direcţia Dispecerat Operativ Integrat va avea în subordine Serviciul Monitorizare Video (17 funcţii de execuţie) şi Compartimentul Prelucrare Date.

Direcţia Economică va avea în subordine Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Logistică şi Administrativ, Compartimentul Achiziţii.

La acestea se vor adăuga Serviciul Comunicare, Compartimentul Evidenţa Persoanelor, Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Registratură, Compartimentul Juridic, Compartimentul Evidenţa Contravenţiei.