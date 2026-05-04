Țara din Europa care va oferi 500 de euro pe lună „bonus pentru chirie”, timp de un an, părinților divorțați care se mută din locuință

1 minut de citit Publicat la 16:31 04 Mai 2026 Modificat la 16:37 04 Mai 2026

Bancnotă de 500 de euro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul italian pregătește introducerea unui nou sprijin financiar destinat părinților separați care părăsesc locuința familială, măsură anunțată de vicepremierul Matteo Salvini imediat după aprobarea Planului pentru locuințe („Piano casa”) în Consiliul de Miniștri.

Potrivit declarațiilor oficiale, ajutorul va consta într-un „bonus pentru chirie” acordat părinților care, în urma unei separări sau a unui divorț, sunt nevoiți să părăsească locuința, aceasta rămânând celuilalt partener, de regulă împreună cu copiii.

Deși valoarea exactă nu a fost încă stabilită prin acte normative finale, salvini a indicat un sprijin cuprins între 400 și 500 de euro pe lună, acordat pentru o perioadă de un an, potrivit publicației locale ilsole24ore.com.

Pentru implementarea acestei măsuri, autoritățile italiene au alocat un buget total de 60 de milioane de euro pentru perioada 2026–2028. Conform explicațiilor oferite de Salvini, mecanismul este în curs de definire prin elaborarea ghidurilor și a apelurilor de proiecte („bandi”), urmând să fie stabilite criteriile concrete de acces.

Cine va primi bani de la stat în fiecare lună

Motivația intervenției este legată de situația frecvent întâlnită în cazul părinților separați care părăsesc locuința: aceștia continuă adesea să contribuie la plata chiriei sau a creditului ipotecar pentru casa în care rămâne fostul partener, ceea ce le reduce semnificativ capacitatea financiară de a-și asigura o nouă locuință.

Potrivit declarațiilor oficiale, această categorie ajunge deseori „în afara pieței” locuințelor, neavând resurse suficiente pentru a închiria sau cumpăra un alt spațiu.

Autoritățile subliniază și dimensiunea socială a măsurii: sprijinul financiar ar putea facilita menținerea relației dintre părintele separat și copii, oferindu-i posibilitatea de a avea un spațiu locativ adecvat pentru a-i primi, inclusiv pe durata weekendurilor.

Estimările guvernamentale indică un număr de aproximativ 15.000 de beneficiari în perioada 2026–2028.

Măsura este concepută ca fiind neutră din punct de vedere al genului, fiind destinată atât taților, cât și mamelor, chiar dacă statistic, în majoritatea cazurilor, locuința rămâne părintelui care are în grijă copiii.