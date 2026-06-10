Compania low-cost preferată de români introduce Wi-Fi gratuit la bord. O premieră în Europa

Transportatorul nu a făcut publice detaliile financiare ale acordului încheiat cu Starlink. Foto: Getty Images

Wizz Air a anunțat că va introduce internetul prin satelit Starlink pe întreaga sa flotă începând din 2027, devenind astfel prima companie aeriană ultra-low-cost din Europa care oferă această facilitate pasagerilor, potrivit Reuters.

Transportatorul nu a făcut publice detaliile financiare ale acordului încheiat cu Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de compania SpaceX, fondată de Elon Musk.

Decizia vine într-un moment în care tot mai multe companii aeriene analizează posibilitatea de a oferi conexiuni rapide la internet în timpul zborului. Cu toate acestea, operatorii low-cost au fost până acum reticenți din cauza costurilor ridicate. În trecut, reprezentanții Ryanair și EasyJet au avertizat că implementarea tehnologiei Starlink poate genera cheltuieli semnificative. Directorul Ryanair, Michael O'Leary, estima că introducerea serviciului ar putea costa compania până la 250 de milioane de dolari anual, inclusiv din cauza consumului suplimentar de combustibil.

Starlink este în prezent cel mai mare operator de internet prin satelit din lume și colaborează deja cu mai multe companii aeriene importante din Statele Unite, printre care American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines și Alaska Airlines. De asemenea, tehnologia este utilizată de operatori de curse lungi precum Singapore Airlines și Emirates.

Pe plan financiar, Wizz Air a transmis în luna mai că se așteaptă să încheie anul fiscal 2026, finalizat la 31 martie, la pragul de rentabilitate sau cu un profit modest.

Compania a raportat o creștere de 26% a numărului de pasageri în luna mai și estimează venituri mai mari în sezonul de vară. Potrivit operatorului, cererea rămâne solidă datorită tarifelor competitive, care compensează incertitudinile economice și geopolitice resimțite de consumatori.